﻿136 Millionen Euro vom Bund für mehr Kita-Qualität

Kiel. „Los Frau Igel, such’ die Eier!“, ruft ein kleiner Junge. Auf der Bühne des Theaterzimmers in der städtischen Kita am Amrumring läuft gerade mitten im Juni ein Theaterstück über den Osterhasen, als Schleswig-Holsteins Familienministerin Aminata Touré und ihre Bundeskollegin Lisa Paus (beide Grüne) zu Besuch kommen. „Habt ihr das extra für uns eingeübt?“, will Touré wissen. Doch die Kinder haben sich den Auftritt mit den Waldtieren spontan überlegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Politikerinnen gucken sich an diesem Vormittag in Kiel-Suchsdorf die Arbeit einer Sprach-Kita an und unterschreiben eine Vereinbarung zur Umsetzung des Kita-Qualitätsgesetzes. Dahinter stecken rund 136 Millionen Euro vom Bund für die Jahre 2023 und 2024, die das Land in die Verbesserung der frühkindlichen Bildung investieren kann.

Schleswig-Holstein will Bundesmittel in Fachkraft-Kind-Schlüssel stecken

„Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie und mit dem Wissen um die Bedeutung frühkindlicher Bildung sind Investitionen im Kita-Bereich so wichtig wie nie“, sagte Paus. Die Länder könnten die insgesamt rund vier Milliarden Euro vom Bund für sieben verschiedene Handlungsfelder einsetzen. Sie freue sich, dass Schleswig-Holstein sich dazu entschieden habe, das Geld für eine Stärkung des Fachkraft-Kind-Schlüssels zu verwenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ministerin Paus habe dafür gekämpft, dass diese Mittel für die Länder weiter fließen, sagte Touré: „Uns ist es wichtig, dass der Finanzminister sie auch über das Jahr 2024 hinaus locker macht.“ Der Bund müsse sich mindestens im gleichbleibenden Umfang weiter an der Finanzierung beteiligen, forderte sie. „Man darf gerade an diesen Maßnahmen nicht sparen.“ Das Land gebe pro Jahr einen fast zehnmal so hohen Betrag für die Kitas im Vergleich zum Zuschuss vom Bund aus.

Paus lobte, dass das Land das Sprach-Kita-Programm ab dem 1. Juli fortführt, nachdem der Bund hierfür den Geldhahn zugedreht hat. Mit 7,3 Millionen Euro pro Jahr sorgt Schleswig-Holstein nun dafür, dass 230 Einrichtungen mit besonderem Bedarf an sprachlicher Bildung – wie die Kita am Amrumring – eine zusätzliche Fachkraft für die Förderung der Kinder einstellen können.

Sprach-Kita-Programm finanziert halbe Stelle zur Sprachförderung

„Unsere Fachkraft kümmert sich um alltagsintegrierte Sprachförderung“, erzählt Kita-Leiterin Ewa Harders. „Sie guckt, in welcher Art und Weise die Kommunikation in den Gruppen stattfindet und stößt Austausch zwischen den Kindern an. Sie ist beratend für die Eltern da.“ Auch die Auswahl der Literatur in Form von Bilderbüchern spiele für die Sprachförderung eine große Rolle, das Theaterspiel gehöre ebenso dazu.

Mit der Landesförderung kann Harders eine halbe Stelle finanzieren, sodass die Sprach-Fachkraft drei Tage in der Woche in der Kita unterstützen kann. „Wir haben hier Kinder mit 35 verschiedenen Sprachen.“ Fast die Hälfte der 118 Kinder hier haben einen Migrationshintergrund.

Für mehr Chancengerechtigkeit unter Kindern sei es ihr ein großes Anliegen gewesen, die Sprach-Kitas nicht aufgeben zu müssen, so Touré. „Für mich war entscheidend, dass wir mit unserem Landesprogramm die Sprach-Kitas, die es schon gab, weiter bestehen lassen konnten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Rund 85 Prozent der jetzt geförderten Sprach-Kitas stammen aus dem auslaufenden Bundesprogramm, 15 Prozent sind neu dazugekommen. Deutlich mehr hatten sich beworben, 83 Kitas konnten nicht anerkannt werden. Das zeigt, dass der Bedarf deutlich höher wäre. „Wenn es nach mir ginge und der Haushalt mehr hergäbe, würde ich natürlich am liebsten noch mehr Geld in die Kitas stecken“, so Touré. Aber das Budget sei nun mal begrenzt.

Für die Kinder sind an diesem Vormittag zumindest noch ein paar Geschenke drin. Aus einer Holzkiste verteilen die Ministerinnen an sie Malkreide oder Luftballons. Ein Mädchen drückt Paus im Gegenzug ihr Stirnband mit Hasenohren in die Hand. Eine Sechsjährige informiert sie vorsichtshalber schon mal gleich über ihren Geburtstag im Dezember.

KN