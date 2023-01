﻿14-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei auf A 24

Nach Hagelschauern: Acht Unfälle auf der A23

Mehrere Unfälle infolge von Sturm und Hagel haben am Sonntagabend zu Behinderungen auf der A23 gesorgt. Insgesamt habe es in den Abendstunden bei Itzehoe (Kreis Steinburg) und zwischen Heide und Schafstedt (beides Kreis Dithmarschen) 8 Unfälle mit 13 beteiligten Autos gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag.