﻿Ex-Landesparteichef Stegner: Auch ein Daniel Günther ist zu besiegen

Kiel. Draußen im schmucklosen Innenhof grillt jemand Würstchen, drinnen im Mehrzweckraum der Kieler Landesgeschäftsstelle am Kleinen Kuhberg drängeln sich etwa 80 Gäste, mancher hält ein Gläschen Sekt in der Hand, die meisten aber greifen lieber zur Flasche Bier. Es ist Dienstag, Schleswig-Holsteins SPD feiert das 160-jährige Bestehen ihrer Bundespartei, doch so richtig Stimmung will an diesem Abend nicht aufkommen. Zur Kommunalwahl am 14. Mai war man ausgerechnet in der einstigen Hochburg Kiel von Grünen und CDU auf Platz 3 verwiesen worden. Nur noch 22 Prozent für die SPD? Das schmerzt.

Landeschefin Serpil Midyatli strahlt trotzdem sommerliche Gelassenheit aus. „Unsere Geschichte ist für uns auch immer ein Auftrag“, sagt sie und spricht von der Haltung, die sich seit 160 Jahren nicht geändert habe. „Die Errungenschaften der SPD wurden zu keinem Zeitpunkt von den Mächtigen geschenkt, sondern sie wurden von der Sozialdemokratie erkämpft.“ Uneingeschränkter Anspruch ihrer Partei sei es, sich mit denen anzulegen, die einer solidarischen Welt im Weg stünden. „So lange es Ungerechtigkeiten gibt, so lange wird es auch die SPD brauchen, um sie zu überwinden.“ Wer auf dem Fest wollte ihr da widersprechen?

Stegner: SPD muss sich auf ihr Erbe als Volkspartei besinnen

Nur befinden sich Schleswig-Holsteins Genossen seit Jahren in der Defensive. Es sei kein Naturgesetz, dass das so bleibt, stellt Ralf Stegner fest, Landeschef von 2007 bis 2019. Selbst ein ach so beliebter CDU-Ministerpräsident sei zu schlagen: Zu Hause in Eckernförde habe Daniel Günther gerade mit den Wirren um die Imland-Klinik „großen Mist“ verzapft und sich prompt blamiert: Gewonnen habe dort zur Kommunalwahl die SPD.

Allerdings müsse sich die SPD insgesamt stärker auf ihr Erbe als Volkspartei besinnen. „Es reicht nicht, wenn wir nur wenigen gefallen“, sagt Stegner. Andere Parteien, die Grünen inklusive, seien keine Volkspartei – „die müssen weniger soziale Rücksichten nehmen und tun das auch nicht.“

Wenige Stunden zuvor weilte Stegner gemeinsam mit Midyatli noch in Berlin beim Festakt der Bundes-SPD. Dort hatte die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, der Partei empfohlen, auf das Wir-Gefühl der Gesellschaft zu setzen und sich von spaltenden kulturellen Themen fernzuhalten. Stegner greift das bei der Party in Kiel auf und verweist auf die umstrittene Gendersprache. Niemandem werde vorgeschrieben, wie er zu sprechen habe, und jeder, der „bei Verstand“ sei, spreche sowieso von „Polizistinnen und Polizisten“ statt von Polizisten. „Aber es schadet uns, dass solche Debatten eine so große Rolle spielen.“ Konservative Kräfte würden doch nur darauf warten, dass die SPD in diese Falle laufe, darauf dürfe sie nicht hereinfallen und sich schon gar nicht verzetteln. „Wir müssen stärker über materielle Themen und über Gerechtigkeit reden. Die Leute müssen sicher sein, dass wir sie nicht hängen lassen.“

Früherer Landesparteichef Thönnes mahnt: SPD muss Blick wieder stärker auf die Betriebe richten

Franz Thönnes, Landeschef von 1999 bis 2003, kennt sie, die guten und die schlechten Zeiten. Die Windrichtung könne man nicht bestimmen, sagt er. Aber jetzt gelte es, die Segel wieder richtig zu setzen. Fakt sei, dass die SPD ihre Aktivitäten wieder stärker auf die Arbeitswelt konzentrieren müsse – auch auf die Auszubildenden in den Werkstätten und den Verwaltungen. „Wir brauchen die starke Stütze aus dem betrieblichen Alltagsleben. Da können wir noch besser werden.“

Die gute alte Tante SPD hatte schon beschwingtere Tage. Einer, der an diesem Abend besonders nachdenklich wirkt, ist Claus Möller, seit 60 Jahren Genosse. In Zeiten der Krise 2003, als die Basis mal wieder besonders unzufrieden war mit ihren Spitzenpolitikern, hatte er das Ruder übernommen. Die SPD habe ihre größten Erfolge immer dann gefeiert, wenn sie dem roten Faden der Friedenspolitik und Gerechtigkeit gefolgt sei, sagt er. „Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Wohnungsgerechtigkeit, Steuergerechtigkeit – diese Punkte müssen wir stärker nach außen tragen.“ Ein paar Haustürbesuche mehr und ein paar E-Mails weniger könnten hilfreich sein.

