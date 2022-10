Zwei Tote in Sparkasse Schleswig: Todesursache weiter unklar

Zwei Tote in der Nospa in Schleswig – und noch keine Hinweise, woran die Männer gestorben sind. Die Polizei ermittelt. Das ist der aktuelle Stand.

Eine Nospa in Schleswig war mit Flatterband abgesperrt. Dort wurden 2 Tote in der Bankfiliale gefunden.

Schleswig. Die Ursache für den Tod von zwei Männern in einer Sparkasse in Schleswig ist weiterhin offen. Die Leichen seien noch nicht obduziert worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Die beiden Toten waren am Mittwoch in der Nospa-Filiale am Stadtweg in Schleswig entdeckt worden. Die Männer im Alter von 35 und 39 Jahren hatten in einem Vorraum des Geldinstituts übernachtet.

Zwei Tote in Sparkasse gefunden: Polizei Schleswig geht nicht von Verbrechen aus

Die Polizei geht nach derzeitigem Stand nicht von einem Verbrechen aus. Es gebe nach wie vor keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Todesursache liefen weiter.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Mittwochmorgen war laut Polizei der eine Mann bereits tot, der andere sei trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort gestorben.

Von dpa