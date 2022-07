Dumpfe Hilferufe lösen große Suchaktion in Mönkeberg aus / Unmut am UKSH

Was steckt hinter dem Hilferuf, den Jugendliche am Mittwochabend in Mönkeberg gehört haben wollen? Befindet sich ein Mensch in einer Notlage, war es ein übler Scherz? Und was hat es mit dem Brief von UKSH-Chef Jens Scholz an die Belegschaft auf sich? All das sind Themen in der „Post aus dem Newsroom“.