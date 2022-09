Mit einem guten Geist an der Seite durchs Leben: Vor 30 Jahren trat ein neues Betreuungsrecht in Kraft. Ein Grund für Schleswig-Holstein zu feiern. Eine Betreuerin aus Kiel erzählt von Höhen und Tiefen mit ihren Klienten – und warum sie sich selbst als „Leitzordner“ bezeichnet.

Kiel. Die Kielerin Benedicta Hagge (61) ist so etwas wie der gute Geist, den man sich manchmal an der Seite wünscht. Wenn man alleine gerade mal nicht so gut klar kommt. Wenn einem die vielen Rechnungen und Behördenschreiben über den Kopf wachsen. Wenn die Welt düster scheint.

Die Volljuristin ist eine von rund 16.000 Berufsbetreuerinnen und -betreuern in Deutschland. Unterstützung statt Entmündigung ist dabei das Zauberwort. Vor 30 Jahren setzte genau dies ein neues Betreuungsrecht um, das die Fachwelt als „revolutionär“ bejubelte. Der Geburtstag wird nun auch in Schleswig-Holstein groß gefeiert. Warum das neue Recht als „Jahrhundertreform“ bezeichnet wird? Und was eigentlich ein gesetzlicher Betreuer macht? Unterwegs mit Benedicta Hagge.