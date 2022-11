37 Jahre alter Autofahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt

Pinneberg (dpa/lno). Zwischen Pinneberg und Schenefeld (Kreis Pinneberg) ist am Mittwochabend ein 37-Jähriger bei einem Autounfall gestorben. Der Mann fuhr in einem Auto auf der Landstraße Schenefeld-Elmshorn in Richtung Hamburg, als er bei der Anschlussstelle Waldenau aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit einem Lastwagen zusammenstieß, wie eine Sprecherin der Polizei Elmshorn am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Mann starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Landstraße wurde anschließend für Bergungs- und Aufräumarbeiten für rund sechs Stunden in Richtung Hamburg bis 23.20 Uhr gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:221117-99-551984/2