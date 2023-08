﻿Diese Highlights bietet das 37. Schleswig-Holstein Gourmet Festival

Kiel. Er sei Künstler und Handwerker, selbstbewusst und bescheiden. Und seine „grandiosen, klassisch fundierten, immer wohlschmeckenden und gleichzeitig absolut modernen Kreationen“ sprächen für sich. Mit diesen Worten kürte der Restaurantführer Gusto Dirk Hoberg 2019 zum „Koch des Jahres“.

Sie machen Appetit auf die Kochkünste des 42-Jährigen, der im Gusto mit der Höchstnote zehn Pfannen und im Guide Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet ist. Nur: Zwischen Kiel und Konstanz, wo Hoberg im Restaurant Ophelia am Herd steht, liegen mehr als 900 Kilometer. Doch im Januar nächsten Jahres können Feinschmecker den Sternekoch in Düsternbrook erleben: Als Gastkoch des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals (SHGF) wird Hoberg an zwei Abenden im Kieler Kaufmann kochen.

37. Schleswig-Holstein Gourmet Festival: Startschuss am 10. September in Bad Segeberg

Dirk Hoberg ist einer von 20 Spitzenköchen, die die 37. Saison des Festivals prägen und insgesamt 26 Michelin-Sterne im Gepäck haben. Die Preise für die Veranstaltungen liegen zwischen 130 und 239 Euro inklusive Menü und begleitenden Getränken (weitere Informationen unter www.gourmetfestival.de).

Der Startschuss für das SHGF fällt am 10. September 2023 im Vitalia Seehotel in Bad Segeberg: Neben dessen Küchenchef Andreas Schmidt stehen dann Benjamin Gallein vom Zwei-Sterne-Restaurant Votum Hannover und Rainer Gassner, der in Fredericia an der Ostküste Jütlands das Restaurant Ti Trin Ned betreibt, am Herd.

Im Folgemonat lohnt sich ein Ausflug nach Tangstedt, wo in der Gutsküche mit Heiko Antoniewicz einer der experimentierfreudigsten Köche Deutschlands sein Festivaldebüt gibt. Neben Antoniewicz, der in Dortmund arbeitet, feiern Alexandra Müller (Nova, Charmey), Marcus Blonkowski (Genuss-Atelier, Dresden), Stefan Fäth (Jellyfish, Hamburg), Felix Gabel (Kai 3, Sylt), Robin Pietsch (Zeit-Werk, Wernigerode) sowie Christoffer Norton (Domestic, Aarhus) ihr SHGF-Debüt.

Zu den Highlights des Gourmetfestivals gehört ein Dessertmenü

Eine kleine Reise wert sind auch die beiden Auftritte von Tony Hohlfeld vom Zwei-Sterne-Restaurant Jante in Hannover, der zum zweiten Mal beim Festival zu Gast ist und im November nach Uetersen kommt. Kulinarisch interessant wird es im Februar 2024 wieder in Bad Segeberg, wo mit Marcus Blonkowski vom Genuss-Atelier in Dresden einer der wichtigsten Köpfe der sächsischen Spitzenküche zu Gast sein wird.

Und wer sich im vergangenen Jahr im Kieler Kaufmann von den Kochkünsten Nils Henkels begeistern ließ, kann sich im kommenden März ins Waldhaus Reinbek begeben, wo der gebürtige Schleswig-Holsteiner an zwei Abenden kocht.

Es gehört zur Tradition des Gourmetfestivals, dass die Veranstaltungen in der Orangerie innerhalb von Sekunden ausverkauft sind. So auch die beiden Abende mit Marco Müller, dem einzigen Drei-Sterne-Koch des Festivals. Im März 2024 wird es in Timmendorfer Strand noch einmal spannend, wenn sein langjähriger Chefpâtissier Taro Bünemann zu einem herzhaft-süßen Dessertmenü einlädt.

Mit dem Begriff Social Dining könnte man die beiden Touren der SGHF bezeichnen, die auch in diesem Jahr wieder stattfinden: Eine zwanglose Plattform des Kennenlernens und Genießens bietet die Tour de Gourmet Solitaire für Alleinreisende ab 40. Sie führt die Gäste am 11. November nach Friedrichstadt in die Holländische Stube, in den Backensholzer Hof in Nordfriesland und ins Schleswiger Hotel Waldschlösschen. Langjähriger Selbstläufer ist die Tour de Gourmet Jeunesse, bei der Gourmets zwischen 18 und mittlerweile 40 Jahren eine kulinarische Reise nach Glückstadt, Uetersen und Pinneberg unternehmen.

