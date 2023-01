﻿37 Übergriffe auf Vollzugsbeamte in Schleswig-Holsteins Gefängnissen

Vertreter von SPD und Grünen haben am Mittwoch auf die hohe Arbeitsbelastung in Schleswig-Holsteins Justizvollzug hingewiesen. Die Mitarbeiter in den Gefängnissen Kiel, Neumünster, Lübeck und Schleswig seien am Limit. Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) berichtete von 37 Übergriffen.

Was ist hinter der Tür?

Kiel. Wer im Strafvollzug arbeitet, habe einen anspruchsvollen und gefährlichen Job. Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat den Innen- und Rechtsausschuss des Landtags am Mittwoch über die Situation Schleswig-Holsteins Gefängnissen informiert. Demnach kam es dort in den Jahren 2018 bis 2022 zu 37 Übergriffen von Gefangenen auf Vollzugsbedienstete: Acht dieser Angriffe ereigneten sich in Kiel, zehn in Neumünster, zwölf in Lübeck und sieben in Schleswig. Betroffen waren 48 Beamtinnen und Beamte.

Von der Decken: Übergriffe in alltäglichen Situationen

„Jeder Übergriff ist einer zu viel“, sagte die Ministerin, setzte ihre Angaben aber ins Verhältnis zur Anzahl der Inhaftierten. In Kiel seien in diesem Zeitraum 5400 Personen inhaftiert gewesen, in Neumünster 5300, Lübeck 6500 und Schleswig 1050. Die Übergriffe seien überwiegend „aus dem Nichts heraus“ in alltäglichen Situationen erfolgt – etwa wenn die Tür des Haftraums aufgeschlossen wurde, wenn Strafgefangene nach einem Konflikt mit anderen Häftlingen in ihre Zelle gebracht wurden, wenn ihnen eine unliebsame Entscheidung mitgeteilt oder gegen ihren Willen eine Freistunde beendet wurde.

Die betroffenen Beamtinnen und Beamten seien nicht mit Schusswaffen ausgerüstet gewesen – beim Tagesdienst sei das in Regel nicht erlaubt. Sobald sich aber Gefahr abzeichne, könne man einen Einsatz mit Helm, Schild und Pfefferspray starten. „Das wird auch umgesetzt“, versicherte die Ministerin. Vertreter von SPD und Grünen kritisierten die hohe Arbeitsbelastung im Justizvollzug. Die Mitarbeiter seien am Limit. „Leider ist das ein Bereich, in dem sich prima sparen lässt, ohne dass es jemand merkt“, sagte der Ausschussvorsitzende Jan Kürschner (Grüne). Von der Decken räumte ein, dass „nicht alles wunderbar“ sei. Das Land werde bis zum Jahr 2026 aber 160 zusätzliche Stellen schaffen. „Wir müssen das Personal erst einmal ausbilden.“ Zum Zeitpunkt eines Gutachtens gab es 2019 im Vollzug 932 Stellen.