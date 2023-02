﻿Hier wird gebaut und saniert: 380 Millionen Euro für Straßen und Radwege in Schleswig-Holstein

An Straßen, Radwegen und Autobahnen in Schleswig-Holstein gibt es nach Einschätzung des Kieler Verkehrsministeriums weiter Verbesserungsbedarf. Am Donnerstag legte man dort einen Überblick über die Bau- und Sanierungsprojekte für 2023 vor. Land und Bund wollen tiefer in die Tasche greifen als 2022.

Kiel. Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, muss sich im gesamten Norden vermehrt auf Baustellen und Staus einstellen. Land und Bund wollen 2023 in Schleswig-Holstein 380 Millionen Euro in Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen, Brücken und Radwege investieren – 110 Millionen Euro mehr als 2022.

Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide präsentierte am Donnerstag in Kiel gemeinsam mit Vertretern der Autobahn GmbH des Bundes, der Bundesplanungsgesellschaft Deges, und dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) die größten Bauvorhaben.

Im Mittelpunkt steht demnach der Erhalt vorhandener Straßen und die Forcierung ausgewählter Projekte: Die B 404 soll bei Kiel weiter zur A 21 ausgebaut werden. An der Rader Hochbrücke wird im Mai der erste Spatenstich für eine Ersatzbrücke gesetzt. Und auch an der A 20 werde man vorankommen, hieß es. Ob das gelingt?

„Die A 20 bleibt ein Infrastrukturprojekt von herausragendster Bedeutung“, betonte von der Heide. „Wir sind froh, dass auch Bundesverkehrsminister Wissing bei seinem jüngsten Besuch in Schleswig-Holstein den herausragenden Bedarf für die A 20 und die Notwendigkeit ihres beschleunigten Ausbaus bekräftigt hat.“

Bauprojekte in Schleswig-Holstein: Verkehrsministerium gibt sich bei der A20 zuversichtlich

FDP-Mann Wissing hatte die A 20 am Montag am Rande eines Termins in Brunsbüttel als „ganz wichtige Autobahn, die hier gebraucht wird“, bezeichnet und auf einen Beschluss des Bundestags hingewiesen, wonach wichtige Infrastrukturprojekte in den vordringlichen Bedarf aufzunehmen sind. Der Gesetzgeber habe ihm als Verkehrsminister den Auftrag gegeben, „diese Dinge vordringlich umzusetzen“, und die A 20 gehöre dazu.

Die Grünen in Land und Bund würden das Projekt lieber heute als morgen in die Tonne treten. Wissing trat Meldungen entgegen, wonach die A 20 aus dem Bundesgesetzentwurf für beschleunigten Straßenbau gestrichen worden sei. Die Grünen bestätigten die Korrektur inzwischen, werfen dem FDP-Ressortchef jedoch einen Verstoß gegen den Ampel-Koalitionsvertrag vor.

Von der Heide bemühte sich, den neuen Konflikt herunterzuspielen. Er sei vollkommen entspannt. Das Amt für Planfeststellung in Schleswig-Holstein habe erst im Januar eine überarbeitete Baugenehmigung für die beklagte Elb-Querung bei Glückstadt vorgelegt. Weitere Planergänzungsbeschlüsse sollten in diesem und im kommenden Jahr folgen. „Wir sind überzeugt, dass die Deges im Rahmen der Fehlerheilung alle Aspekte des Umweltschutzes in beispielloser Gründlichkeit abgewogen hat und dieser wie alle weiteren Planfeststellungsbeschlüsse einer gerichtlichen Überprüfung standhalten wird.“

Vor allem sei er zuversichtlich, dass auf dem zehn Kilometer langen Abschnitt um Bad Segeberg noch 2025 mit dem Bau begonnen werden könnte. Nach Deges-Berechnung würden durch eine solche Ortsumgehung täglich 13 400 Fahrzeuge weniger durch den Stadtkern von Bad Segeberg rollen. „Entscheidend ist, dass der Bund sicherstellt, dass genügend Geld zur Verfügung steht, sobald wir Baurecht haben.“

Von der Heide: Straßennetz in Schleswig-Holstein verdient derzeit allenfalls die Schulnote 3 minus

Deges-Bereichsleiter Bernd Rothe sprach von einem „Jahr des Aufbruchs“, indem er auf die Rader Hochbrücke und die Hinterlandanbindung der Fehmarnbeltquerung hinwies. Bei der A 20 wolle man zwei Planfeststellungsverfahren für die Abschnitte zwischen Bad Segeberg und der A 7 sowie für den Abschnitt 7 im Kreis Steinburg forcieren. „Wir sind uns sicher, diese drei Leuchtturmprojekte in diesem Jahr entscheidend nach vorn bringen zu können.“

Zu tun gebe es auch sonst eine Menge. Nach Einschätzung von Staatssekretär von der Heide hat das Straßen- und Radwegenetz im Norden derzeit allenfalls die Schulnote 3 minus verdient. „Ziel muss es sein, in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine 2 zu erreichen.“ Dafür sei das Land bereit, während der laufenden Legislatur mehr als eine halbe Milliarde Euro auszugeben – „eine Wahnsinnssumme.“ Doch auch der Bund müsse mitziehen.

Nord-Direktor Carsten Butenschön von der Autobahn GmbH betonte, dass man bereits sehr viel Geld ausgebe und im nächsten Jahr noch eine Schippe drauflegen werde. Bis zum Ende des Jahrzehnts werde man in einem Kraftakt 49 Brücken sanieren. Die vielen Schwertransporte setzten den Bauwerken zu. „Wenn Brücken nicht mehr tragfähig sind, haben wir ein Problem.“

Mitunter gebe es ungeplante Ausgaben, stellte LBV-Vizechef Frank Quirmbach fest. Zwar seien in diesem Jahr weit über 100 Einzelmaßnahmen für Landesstraßen und Radwege geplant. Wenn aber ein Frachter die Holtenauer Hochbrücke ramme, ein Kieler Nadelöhr, dann müsse unverzüglich gehandelt werden. „Dieses Projekt hat für uns höchste Priorität.“