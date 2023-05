﻿Marine in Kiel und Eckernförde: Bund steckt 450 Millionen Euro in den Ausbau

Kiel. Seit Januar hat Flottillenadmiral Sascha Rackwitz in Kiel das Kommando über die Einsatzflottille 1. Der größte Verband vereint die Einheiten der Marine an der Ostsee von Eckernförde bis Warnemünde. Mit 4500 Soldaten und Mitarbeitern ist es der größte Verband der Marine. Im Interview zieht U-Bootfahrer Rackwitz ein erstes Fazit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stützpunkte in Kiel und Eckernförde sehen aus wie Baustellen. Was ist da los?

Der Schein trügt nicht, es sind große Baustellen. Es werden über die nächsten Jahre hier in Kiel rund 130 Millionen Euro und in Eckernförde etwa 350 Millionen Euro verbaut. Da geht einiges vorwärts. Es reicht von Unterkunftsgebäuden bis hin zum Wasserbau. Wir werden die Oskar-Kusch-Mole demnächst nach der Sanierung fertigstellen. Danach werden die Schwimmpiers Stück für Stück in Kiel erneuert. Wir werden auch die Piers in Eckernförde erneuern, auch für die neuen U-Boote der Klasse 212CD. Dazu kommen dann die technischen Gebäude, wie die Landanschlusszentrale. Sie muss auf die Strommengen der heutigen Schiffe angepasst werden. Ja, an allen Ecken wird gebaut.

Was macht die Taucherübungshalle in Eckernförde?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die besagte Halle wird jetzt endlich bis Jahresende fertig sein, damit sie im nächsten Jahr in den Regelausbildungsbetrieb überführt werden kann.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat einiges verändert. Wie weit wirkt sich das bis in die Stützpunkte aus? Bekommen Sie einen neuen Bunker?

Hier wird nichts verbunkert. Heutzutage besteht der beste Schutz in Mobilität und Redundanzen. Es bringt nicht viel, Führungsstrukturen zu verbunkern. Der Angriff Russlands hat aber dazu geführt, viele Dinge zu hinterfragen und die logistische Versorgung besser sicherzustellen. Das fängt an bei Vergrößerung von Tanklagern und geht weiter bis zum Marinearsenal. Davon profitieren nicht nur wir, sondern auch unsere Verbündeten.

Gibt es da noch weitere Wünsche?

Was ich mir wünsche ist, dass das Marinearsenal auch wieder eine Dockkapazität nach Kiel bekommt. Das wäre eine unmittelbare Folge des Ukrainekriegs.

Flottillenadmiral Sascha Rackwitz ist Kommandeur der Einsatzflottille 1 in Kiel. © Quelle: Frank Behling

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bundeswehr-Feuerwehr ist im Stützpunkt seit fast zehn Jahren. Sie sollte längst eine Wache bekommen. Woran liegt das?

Es sind unterschiedliche Faktoren. Einmal ändert sich der Bedarf, womit wir wieder beim Ukraine-Krieg sind. Und dann ändern sich auch die gesetzlichen Vorgaben für den Bau von Feuerwachen. Das führt dann auch hier leider zu den Verzögerungen.

Bei den Liegeplätzen gab es zuletzt auch Absagen, weil die Liegeplätze nicht genug Tiefgang hatten?

Die meisten großen Schiffe, wie die „Mount Whitney“ zum Beispiel, kriegen wir unter. Aber in der Tat, so viele Liegeplätze für derartige Schiffe haben wir hier nicht. Die Vertiefung ist naturgemäß nicht ganz so einfach. Das fängt mit dem schwer belasteten Boden an, den kann man nicht so einfach ausbaggern. Die andere Frage ist, wie verändere ich durch das Ändern der Wassertiefen auch die Strömung und Sedimentverteilung unter den Piers im Hafen. Momentan sind wir jetzt dabei, die Molen zu sanieren. Danach müssen wir die Schwimmpiers erneuern, damit sie die Lasten der Einheiten aufnehmen können, die wir in Zukunft hier erwarten.

Wie sieht es mit neuen Schleppern und Hilfsfahrzeugen aus? Die alten haben fast 40 Jahre auf dem Kiel.

Bei den Schleppern brauche ich für den täglichen Betrieb eine hohe Flexibilität. Außerdem muss ich schnell auf Schleppkapazitäten zugreifen können. Hier gibt es eine Fähigkeit, die ich als absolut militärische sehe. Dafür brauchen wir auch eigene Besatzungen in der Marine. Eine Instandsetzung der bestehenden Schlepper ist aber sehr teuer. Deshalb bin ich auch hier dafür, dass wir gebrauchte Bugsierschlepper vom Markt kaufen, anstatt die alten Schlepper teuer zu sanieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie schnell geht das?

Im Zuge der Zeitenwende und Beschleunigung der Beschaffung werden da auch Kauflösungen verfolgt. Das ist schon wichtig, um so auch die Besatzungen an Bord der Marineschlepper zu halten.

Was erwartet uns zur Kieler Woche?

Wir erwarten noch einmal mehr internationale Marinen am ersten Kieler Woche-Wochenende. Das liegt daran, dass Baltops mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine eine deutliche Stärkung erfahren hat. Wir werden ein breites Angebot an Uniformen in der Stadt sehen.

Open Ship am ersten Wochenende ist gesetzt?

Ja, am ersten Wochenende wird es wieder ein Open Ship geben. 16 Nationen mit 40 Einheiten sind bislang gemeldet. Flaggschiff wird die Fregatte „Bayern“ sein. Wir haben dann die Hälfte der Nato-Nationen hier. Wir sind am ersten Wochenende voll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie sieht es mit der Nachwuchswerbung aus. Geht die Flottille da neue Wege?

Ein neues Element ist in diesem Jahr die Beach-Lounge in Eckernförde. Wir versuchen, die Leute da abzuholen, wenn sie am Strand sind. Das geht Anfang Juli los und da sind alle Einheiten der Flottille beteiligt. Viel wichtiger ist aber, dass wir uns mehr in den gesellschaftlichen Alltag einbringen. Ein Beispiel, ich war hier am 8. Mai im Flandernbunker zu einer Diskussion. Ich war beeindruckt, wie viele junge Menschen in und ohne Uniform dort waren. Wichtig ist, dass wir ins Gespräch kommen und sichtbarer werden. Wir wollen die Bundeswehr daher mehr aus den Stützpunkten rausholen.

Lesen Sie auch

Sie stellen vermutlich das letzte Landungsboot außer Dienst. Bereitet Ihnen das mit Blick auf das Seebataillon und die Fähigkeiten schlaflose Nächte?

Ja, der Tag der Außerdienststellung rückt näher. Die Erfordernisse für amphibische Fähigkeiten haben sich doch stark geändert. Deshalb bereitet mir das keine schlaflosen Nächte. Was die amphibische Komponente angeht, sind im Sondervermögen ja die Kampfboote für das Seebataillon aufgeführt. Und dann gibt es noch Projekte, wie eine Schulungs- und Unterstützungsplattform für die Marine. Ein neues Landungsboot ist jetzt nicht das, was die Marine in Zukunft braucht.

KN