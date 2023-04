﻿49-Euro-Ticket in Schleswig-Holstein: FAQ zum Deutschlandticket-Start

Kostenfrei bis 18:00 Uhr lesen

Musik-Festival diesmal Ende Juli

Honey Lake Sessions in Honigsee trotz des Großbrands

Ein Großfeuer vernichtete am Sonnabend eine große Scheune auf einem Gehöft in Honigsee. Darin lagerte vieles, was das idyllische Ambiente der Honey Lake Sessions prägte. Das Musik-Festival soll aber wie geplant zum dritten Mal über die Bühne gehen – für die Macher vor allem finanziell problematisch.