49-Euro-Ticket in SH: Nur wenige verkaufte Tickets am Montag

Am Montag startete der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets in Schleswig-Holstein. Doch das Interesse hielt sich zunächst in Grenzen: Bis zum späten Nachmittag verkaufte Nah.SH nur wenige Deutschlandtickets an Neukunden.

Kiel. Der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets ist in Schleswig-Holstein am Montag eher schleppend angelaufen. Bis zum späten Nachmittag verkaufte der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (Nah.SH) 70 Deutschlandtickets an Neukunden. Wie viele es insgesamt bei anderen Verkehrsunternehmen im Norden waren, könne man noch nicht sagen. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn berichtete von „doppelt so viel Traffic auf unseren digitalen Verkaufskanälen wie an einem gewöhnlichen Montag“.

Das Ticket ist ab dem 1. Mai bundesweit im Nahverkehr gültig. Wie viele Menschen es in Schleswig-Holstein nutzen werden, ist laut Nah.SH schwer absehbar. Momentan gibt es etwa 90 000 Menschen, die Abos oder Monatskarten in Schleswig-Holstein für einen Preis von mehr als 49 Euro im Monat haben.

49-Euro-Ticket: Schleswig-Holstein zahlt jährlich 50 Millionen Euro

Nah.SH geht davon aus, dass die meisten Kundinnen und Kunden zum Deutschlandticket wechseln, Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich erst zum Schuljahreswechsel im August. „Gerade in den Ferienzeiten wird es außerdem viele Menschen geben, die sich das Deutschlandticket nur für ein oder zwei Monate bestellen werden“, sagt Nah.SH-Sprecherin Eva Fischer.

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) rechnet nicht damit, dass „wir von jetzt auf gleich deutlich vollere Züge haben werden“. Das neue Angebot werde Stück für Stück beliebter werden, „einer nach dem anderen wird es für sich entdecken“. Von einem Hype wie beim 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr ist demnach nicht auszugehen. Damals verkaufte Nah.SH für den Gültigkeitszeitraum von Juni bis August insgesamt 700 000 Tickets.

Generell ist das Deutschlandticket für Madsen aber „ein großartiges Signal für die Mobilitätswende“. Im Landeshaushalt sind jährlich mehr als 50 Millionen Euro dafür vorgesehen, das Ticket zu finanzieren.

49-Euro-Ticket kaufen: Interesse an Jobticket ist in SH groß

Madsen richtete zudem einen Appell an die Arbeitgeber in Schleswig-Holstein, ihren Beschäftigten das 49-Euro-Ticket als Jobticket anzubieten. Sobald Arbeitgeber mindestens 25 Prozent der Kosten des Jobtickets übernehmen, geben Bund und Länder nochmals einen Abschlag von fünf Prozent dazu. Weil einige Arbeitgeber sogar 30 Euro zuschießen, können viele Beschäftigte das Deutschlandticket für nur 16,55 Euro im Monat nutzen.

Laut Nah.SH zeichnete sich am Montag ein „hohes Interesse“ an dem Jobticket ab. Doch die interessierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich gedulden. Weil es technische Probleme bei Nah.SH gab, konnte das neue Jobticket zum Verkaufsstart online nicht vorbestellt werden. Die Probleme sollen nach Angaben des Verkehrsverbundes zeitnah behoben werden.

Obwohl das 49-Euro-Ticket das Tarifsystem im ÖPNV bundesweit deutlich vereinfacht, gibt es auch beim neuen Ticket regionale Unterschiede. So ist beispielsweise die Mitnahme von Hunden und Fahrrädern je nach Verkehrsverbund unterschiedlich geregelt. In Schleswig-Holstein ist in diesen Fällen in der Regel das Lösen einer zusätzlichen Fahrkarte erforderlich.