﻿49-Euro-Ticket: Wie geht es mit dem Jobticket in Schleswig-Holstein weiter?

Das geplante 49-Euro-Ticket sorgt auch beim Jobticket in Schleswig-Holstein für Anpassungsbedarf. Die Landesregierung will das Jobticket für den ÖPNV fortführen. Mit dem bisherigen Diskussionsstand auf Bundesebene ist Verkehrsminister Madsen (parteilos) allerdings unzufrieden.

Kiel. Durch das geplante 49-Euro-Ticket für Bus und Bahn ist die Zukunft des von Tausenden Pendlern genutzten Jobtickets in Schleswig-Holstein weiter ungewiss. „Es gibt bundesweit Arbeitsgruppen, die darüber sprechen, wie wir mit dem Thema Jobticket umgehen wollen“, berichtet Dennis Fiedel vom Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (Nah.SH). Noch gebe es keine Einigung, Schleswig-Holstein sei mit den diskutierten Lösungen bisher noch nicht zufrieden.

Mehr als 17 000 Arbeitnehmer nutzen das subventionierte Jobticket in Schleswig-Holstein, an dem sich Arbeitgeber mit 15 oder mit 30 Euro pro Monat beteiligen können. Nah.SH zahlt dann 10 beziehungsweise 20 Euro dazu. Auf diese Weise können Beschäftigte etwa im Kieler Stadtgebiet im besten Fall fast kostenlos mit dem Bus fahren, denn die Monatskarte kostet im Abo 53,33 Euro. In diesem Beispiel müssen Pendler nur noch 3,33 Euro aus der eigenen Tasche hinzugeben.

Jobticket für ÖPNV: Schleswig-Holstein mit Diskussionsstand unzufrieden

Dieses Modell so ähnlich auf das 49-Euro-Ticket zu übertragen, ist Ziel des Landes. „Das Jobticket ist ein Erfolgsmodell, das wir weiterführen wollen“, sagt Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Weil das 49-Euro-Ticket jedoch vom Bund mit subventioniert werde, gebe es noch Abstimmungsbedarf mit den anderen Ländern.

„Wir streben dabei eine bundesweit einheitliche Regelung an“, sagt Fiedel. Viele Verkehrsverbünde und Bundesländer würden derzeit bei ihren Jobtickets aber geringere Rabatte als in Schleswig-Holstein gewähren. „Auch in Bezug auf das 49-Euro-Ticket ist von deutlich niedrigeren Rabatten die Rede, als wir sie in Schleswig-Holstein derzeit haben“, so Fiedel.

Madsen zeigt sich daher unzufrieden mit dem aktuellen Diskussionsstand: „Das von einigen Ländern favorisierte Modell würde schlechtere Konditionen als das jetzige Jobticket in Schleswig-Holstein haben.“ Man hoffe jedoch, noch weitere Verbesserungen für die Kundinnen und Kunden erreichen zu können.

Jobticket und 49-Euro-Ticket: Paralleles Angebot im Notfall denkbar

Sollte es zu keiner zufriedenstellenden Lösung kommen, könnte es laut Fiedel sogar dazu kommen, dass Schleswig-Holstein am jetzigen Jobticket festhält. Dann wäre ein paralleles Modell denkbar: Ein regionales Ticket mit höheren Subventionen und das bundesweit gültige 49-Euro-Ticket mit niedrigem Rabatt. „Das wollen wir aber möglichst vermeiden“, so Fiedel.

Auch Arbeitgeber in Schleswig-Holstein hoffen auf eine Fortsetzung des Jobtickets. „Es ist ein rundum gutes Konzept, für das man nur werben kann“, sagt Oliver Grieve, Sprecher des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). Am UKSH nutzen 3253 Angestellte das Jobticket.

Die Opposition drängt derweil auf eine schnelle Lösung. „Es steht den Ländern frei, über das 49-Euro-Ticket hinaus andere günstige Angebote beizubehalten oder neu einzuführen“, sagt Niclas Dürbrook, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Das Jobticket sei „grundsätzlich eine tolle Sache“. Zeitnah müsse zudem eine Lösung für das bisherige landesweite Semesterticket gefunden werden.

ÖPNV in Schleswig-Holstein: Tarifsystem wird überarbeitet

„Es muss zügig geklärt werden, wie Jobticket und 49-Euro-Ticket sinnvoll ineinander übergehen können“, sagt auch Bernd Buchholz, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion. Er verweist zudem darauf, dass die unterschiedlichen Tarifstrukturen zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein überflüssig würden. „Alles, was teurer als 49 Euro ist, hätte sich damit erledigt.“

Dass das Tarifsystem für den ÖPNV in Schleswig-Holstein reformiert werden soll, ist schon länger geplant. Die bisherige Struktur ist mehr als 20 Jahre alt, eine Reform laut Nah.SH auch deswegen sinnvoll, um bestehende Hürden zu entfernen. Dieses Jahr soll das reformierte Tarifsystem vorgestellt werden. Weil aber auf Bundesebene viele Details zum 49-Euro-Ticket noch nicht geklärt sind, stockt auch die Entwicklung des neuen SH-Tarifs.

Wann das 49-Euro-Ticket genau startet, ist noch unklar. Im Gespräch sind die Monate April und Mai. Die Landesregierung arbeite mit Hochdruck an einer schnellstmöglichen Einführung, so Madsen. „Das notwendige Gesetzgebungsverfahren auf der Bundesebene hat jedoch feste Abläufe, die wir nicht beeinflussen können.“