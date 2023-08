65-jährige Frau tot aus brennendem Haus geborgen

Ibrahim A. vor Gericht

Prozess zu Messerattacke in Brokstedt: Was bisher geschah und wie es weitergeht

Nach der tödlichen Messerattacke in Brokstedt am 25. Januar 2023 startete am Donnerstag der zehnte Verhandlungstag gegen den Angeklagten Ibrahim A.. So lief der Prozess bisher und diese Fragen sind noch offen.