7,8 Millionen Euro: Erster Lotto-Millionär des Jahres in Schleswig-Holstein

Kiel. Ein Mann aus dem südöstlichen Schleswig-Holstein hat rund 7,8 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Der Spieler habe bei der Ziehung der Lotterie 6aus49 in der Gewinnklasse 1 am Sonnabend sechs Richtige sowie die passende Superzahl getippt, teilte NordwestLotto Schleswig-Holstein am Montag mit.

Da auch ein Glückspilz aus dem Saarland sechs Richtige sowie die passende Superzahl tippte, teilen sich die beiden den Jackpot in Höhe von rund 15,66 Millionen Euro.

Schleswig-Holstein hat damit seinen ersten Lotto-Millionär des Jahres. Im vergangenen Jahr gelang es nach Angaben von NordWestLotto acht Schleswig-Holsteinern, Millionen abzuräumen. Der höchste Gewinn wurde im April 2022 mit 11,9 Millionen Euro ebenfalls beim Lotto 6aus49 erzielt.

von dpa/RND