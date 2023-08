Grauenvolles Tierdrama im Kreis Plön: 700 Schweine tot im Stall aufgefunden

Plön. Grauenvoller Fund im Kreis Plön: Polizisten und ein Veterinär sind in Ställen eines Bauernhofs in Schleswig-Holstein auf rund 700 zum Teil schon verweste Schweinekadaver gestoßen. Der Bauer soll die Schweinehaltung vor drei Jahren aus wirtschaftlichen Gründen offiziell eingestellt haben. Die noch dort lebenden Tiere hat er offenbar verkommen lassen. Die Einwohnerinnen und Einwohner der kleinen Gemeinde bemerkten von dem Tierdrama im Kreis Plön offenkundig nichts.

Die Staatsanwaltschaft Kiel bestätigte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz in dem Ort. Es gehe um „wahrscheinlich 700 tote Schweine“. Die Zahl der Tiere sei wegen des Zustandes der Kadaver nicht genau zu ermitteln gewesen und müssen nun anhand von An- und Verkaufslisten des Bauernhofs nachvollzogen werden. Teil der Ermittlungen sei auch die Frage, wie lange die Tiere schon tot waren und warum niemand etwas bemerkt haben will.

Veterinär soll sich mit Polizei Zugang zu den Ställen der toten Schweine im Kreis Plön verschafft haben

Auch der Bürgermeister der Gemeinde bestätigte gegenüber den Kieler Nachrichten den Vorgang. Danach habe der Bauer einem Kreisveterinär am vergangenen Mittwoch den Zugang zu seinen Stallungen verwehrt. Der habe die Polizei gerufen, sich mit ihrer Hilfe Zutritt zu den Ställen verschafft – und seinen Augen nicht getraut: Kadaver über Kadaver müssen in den Ställen gelegen haben.

Dass niemand in der Gemeinde etwas von den toten Schweinen im Stall bemerkt haben will, hält der Bürgermeister für plausibel. Zwei der drei Ställe lägen weit außerhalb des Ortes. In einem weiteren Schweinestall auf dem Hof im Ortskern habe der Bauer möglicherweise schon lange gar keine Schweine mehr gehabt. Jeder der drei Ställe biete Platz für bis zu 900 Tiere. Ca. 700 tote Schweine im Kreis Plön wurden aufgefunden.

Die beiden Stallungen, die zwischen Feldern abseits des Ortes liegen, wirken schon seit Längerem nicht mehr bewirtschaftet. Ein Schild mit der Aufschrift „wertvoller Schweinebestand“ deutet noch auf den früheren Zweck hin. Vor der Tür steht eine leere Schubkarre, auf den Dächern der rot-grauen Gebäude sind Solarpanels installiert.

Auf seinem Hof selbst ist der Landwirt für ein Gespräch nicht anzutreffen, nur ein paar Hühner sind zu sehen. Nachbarn vermuten ihn auf dem Feld. Er sei schon seit Jahren nicht mehr als Schweinebauer aktiv, betreibe nur noch Ackerbau. Die Vorwürfe kommentieren will oder kann niemand.

War der Bauer aus Schleswig-Holstein mit der Schweinehaltung überfordert, wodurch jetzt rund 700 Schweine im Kreis Plön tot aufgefunden wurden?

Fraglich ist, ob der noch relativ junge Bauer aus einer alteingesessenen Bauernfamilie mit der Schweinehaltung überfordert gewesen ist. „Im Grunde genommen hätte er wohl Hilfe gebraucht“, sagt der Bürgermeister bedauernd. Aber der Mann habe sich niemandem offenbart, obwohl er im Dorf aufgewachsen und beileibe kein Einzelgänger sei.

Der Bürgermeister hat sofort den Gemeinderat informiert. Das Gremium kommt in der kommenden Woche zu einer Krisensitzung wegen der rund 700 toten Schweine im Kreis Plön zusammen. Das Veterinäramt des Kreises Plön will sich nicht zu dem Vorgang äußern. Kreissprecherin Nicole Heyck teilte auf Anfrage lediglich mit: „Der Kreis Plön unterstützt die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft selbstverständlich nach Kräften.“

KN