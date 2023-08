﻿Landwirtschaftsminister zum Tierdrama in Großharrie: „Unvorstellbar, was die Tiere erleiden mussten“

700 Schweine sind in Großharrie elendig verendet, weil sich niemand um sie kümmerte. Jetzt kündigt Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) Konsequenzen aus dem Tierdrama im Kreis Plön an. Zunächst müsse aber das Ergebnis der staatsanwaltlichen Ermittlungen abgewartet werden.

Kiel/Großharrie. Mit Entsetzen reagiert der schleswig-holsteinische Landwirtschaftsminister Werner Schwarz auf das Tierdrama um 700 tote Schweine in Großharrie im Kreis Plön. Es sei „unvorstellbar, was diese Tiere zu erleiden hatten“, sagt der Minister im Interview mit den Kieler Nachrichten. Schwarz kündigt an, sein Ministerium werde Konsequenzen auf dem Fall prüfen.