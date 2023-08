700 tote Schweine und viele Fragen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es ist das Thema, über das heute wohl jeder spricht - und das nach wie vor viele Rätsel aufgibt. Als uns gestern Nachmittag die ersten Hinweise auf das Tierdrama in einem kleinen Dorf im Kreis Plön erreichten, wollten wir es selbst kaum glauben. Sollten dort in den Stallungen wirklich Hunderte von toten Schweinen gelegen haben, ohne dass es jemand bemerkt hat? Wir haben uns vor Ort umgesehen, sorgfältig recherchiert und natürlich die zuständigen Behörden befragt, bevor wir die Geschichte veröffentlichten. Obwohl die Faktenlage klar ist, gibt es aber immer noch offene Fragen. Was herrschten auf dem Hof für Zustände? War es finanzielle Not, die dazu führte, dass die Tiere im Stich gelassen wurden? Wann und wie starben sie überhaupt? Und hat das wirklich niemand mitbekommen? Wir sind weiter dran und suchen nach Antworten.

In einer anderen Gemeinde unseres Verbreitungsgebietes gibt es ein ganz anderes großes Thema. Und es ist im Gegensatz zu einem solchen Tierdrama eigentlich relativ harmlos. Dennoch erhitzt die Tempo-30-Regelung in Felde die Gemüter. Wie berichtet, ist es der Gemeinde gelungen, mit dem Argument des Lärmschutzes ein generelles Tempolimit einzuführen. Viele andere Gemeinden haben das mit Interesse registriert, weil auch sie gern die Geschwindigkeit in den Orten verringern möchten. In Felde, das nun plötzlich so eine Art Tempo-30-Pilot-Gemeinde geworden ist, zeigt sich allerdings, dass dort gar nicht alle rundum begeistert sind. Möglicherweise ein wichtiger Hinweis für Kommunalpolitiker in anderen Gemeinden.

Man hat das Gefühl, es dreht sich etwas in der Asyldebatte. Nachdem Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel für eine neue Ausrichtung plädiert hat, nehmen insbesondere CDU-Politiker den Ball nur zu gern auf. Dazu gehört auch die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karin Prien, die eine Begrenzung fordert. Aber Karin Prien ist eben nicht nur CDU-Bundes-Vize, sondern auch Bildungsministerin in einer schwarz-grünen Koalition. Es ist wenig überraschend, dass der grüne Koalitionspartner postwendend widerspricht und sich deshalb die Frage stellt: Welche Position hat denn nun eigentlich die Landesregierung? Oder wollte Frau Prien nur mal kurz daran erinnern, dass es die CDU in Schleswig-Holstein auch noch gibt?

Ein letzter Tipp für heute Abend: Der THW trifft ab 19 Uhr um Supercup auf die Rhein-Neckar Löwen. Auf KN-online.de sind Sie live dabei.

Seltener Einblick: Arbeiter legen auf dem Gelände von ThyssenKrupp Marine Systems Hand an die letzten Arbeiten zur Fertigstellung der neuen hochmoderne Halle zur U-Boot-Produktion. © Quelle: Axel Heimken/dpa

Konventionelle U-Boote von Thyssenkrupp Marine Systems aus Kiel werden von den Streitkräften vieler Länder nachgefragt. Jetzt soll der Bau schneller und effizienter gehen. Die laut Vorstandschef modernste U-Boot-Halle der Welt ist fertig.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

