Warum drei Männer lieber Handelsfachwirt lernen statt weiter zu studieren

Kiel. Zum Ausbildungsbeginn in Schleswig-Holstein sind noch 8367 Plätze unbesetzt. Damit blieben laut Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit 2,8 Prozent Stellen mehr offen als im vergangenen Jahr. Die meisten Plätze gibt es noch für Verkäufer (843), Kaufleute im Einzelhandel (811) und Handelsfachwirte (308).

Doch gerade diese Lehre ist offenbar für Abiturienten attraktiv: Von fünf Azubis bei Famila in Kiel-Wik haben bereits drei der angehenden Handelsfachwirte ein abgebrochenes Studium hinter sich. „Ich habe schon fünf Jahre im Unternehmen gearbeitet und großen Gefallen daran gefunden, sodass ich jetzt den Karriereweg einschlagen möchte“, sagt Gerrit Strohkirchen. Der 30-Jährige hat neben der Uni als Aushilfe an der Kasse bei Famila angefangen, am Ende arbeitete er Vollzeit im Supermarkt. „Ich finde besonders die Zahlen im Hintergrund spannend, und wie Personal geplant wird.“

Gute Berufsperspektiven als Handelsfachwirt

„Der Handelsfachwirt ist eine super Möglichkeit, weil wir in drei Jahren Ausbildung zu Nachwuchsführungskräften großgezogen werden“, sagt der 26-jährige Simon Bluhm. Am Ende winkt als Handelsfachwirt nicht nur ein Doppelabschluss, weil man zugleich zum Verkäufer oder Kaufmann ausgebildet wird, sondern laut Arbeitsagentur auch ein Bruttoeinkommen von bis zu 3845 Euro. Laut Marktleiter Christian Seidl sind die Perspektiven gut: „Man kann schnell in die Führungsebene aufsteigen.“

Bluhm war nach dem Abitur zuerst im Ausland und hatte ein Lehramtsstudium begonnen, bevor er sich umorientierte. Genauso ging es Tobias Boller (28): „Mir hat das Studium nicht zugesagt. Ich habe immer mehr gejobbt und mich dann für die Ausbildung entschieden.“ Dass die Berufsstarter schon etwas Lebenserfahrung mitbringen, sei ein Vorteil, weil sie Dinge oft ruhiger angingen als jüngere Azubis, so Seidl.

Insgesamt 170 Nachwuchskräfte gingen in den Warenhäusern von Famila-Nordost am Dienstag an den Start – darunter auch Fleischer, Verkäufer oder Kaufleute im Einzelhandel. Letztere lernen ein Jahr länger als Verkäufer und befassen sich stärker mit Buchführung und Bestellungen. Die Zahl der unterschriebenen Ausbildungsverträge ist laut Unternehmen stabil, einige Plätze können aber noch vergeben werden.

Kammern vermelden leichtes Plus bei neuen Ausbildungsverträgen

„Uns fehlen leider weiterhin junge Menschen, die sich nach dem Schulabschluss für eine duale Ausbildung entscheiden“, sagt Hagen Goldbeck, Präsident der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein. Die Kammern in Flensburg, Kiel und Lübeck haben 7238 neue Ausbildungsverträge registriert, das ist ein hauchdünnes Plus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auch die Handwerkskammer Lübeck verzeichnet mit 2992 Verträgen 1,7 Prozent mehr. Hauptgeschäftsführer Andreas Katschke spricht von einer „leicht positiven Tendenz“.

Bewerbungen für Ausbildungsplatz noch nicht zu spät

In Kiel ist die Zahl der neuen Azubis im Handwerk zum Beispiel von 307 auf 320 gestiegen. Im Kreis Ostholstein gehen dagegen mit 295 Verträgen elf Prozent weniger an den Start als 2022, in Neumünster (153) und Plön (172) sind es etwa ein Dutzend weniger. In Segeberg blieb die Zahl bei 390 relativ stabil.

Weil die Sommerferien spät liegen, könne sich aber noch einiges tun. In der Berufsschule verpassten Spätentschlossene jetzt noch nichts. „Dass das Ausbildungsjahr offiziell am 1. August oder 1. September beginnt, heißt nicht, dass danach niemand mehr eingestellt wird“, so Katschke. „Der Start ist noch bis weit in den Herbst hinein möglich.“ Er empfiehlt einen Blick in die Lehrstellenbörse der Kammer.

Traditionell gebe es einen besonders hohen Bedarf in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, in der Elektro-Branche und Kfz-Mechanik. „Aber es gibt noch Plätze in fast allen Gewerken.“

