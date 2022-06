Am Mittwoch können Schleswig-Holsteiner erstmals mit dem 9-Euro-Ticket den Nahverkehr nutzen. Allein der Nahverkehrsverbund Nah-SH hat 70.000 der Fahrscheine verkauft. Vor allem auf Strecken an die Küste wie auf die Insel Sylt wird viel Andrang erwartet.

Kiel.Mit dem Start des 9-Euro-Tickets könnte es am Mittwoch voll in den Regionalbahnen in Schleswig-Holstein werden. „Wir haben bisher 70.000 der Tickets verkauft. Hinzu kommen die Semestertickets, Abos und Jobtickets, die automatisch zu 9-Euro-Tickets werden“, sagt Dennis Fiedel, Sprecher des Nahverkehrsverbundes Nah-SH.

Rund 2,7 Millionen Menschen bundesweit hatten sich bei der Deutschen Bahn bereits bis Anfang der Woche die günstige Fahrkarte gesichert.

Touristische Strecken an Küsten wohl besonders belastet

„Wir freuen uns auf den Start des 9-Euro-Tickets und sind gespannt, wie viele Menschen das Ticket nutzen werden“, sagt Fiedel. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn lässt sich nur schwer vorhersagen, welche Strecken in Schleswig-Holstein besonders stark ausgelastet sein dürften. „Da an den bevorstehenden Feiertagswochenenden und während der Sommermonate insbesondere mehr Freizeit- und Ausflugsfahrten unternommen werden, gehen wir davon aus, dass es vor allem entlang touristischer Strecken ein höheres Fahrgastaufkommen geben kann.“ Das werde aber auch wetterabhängig sein.

„Vor allem auf den Bahnstrecken an die Küsten dürfte es voll werden“, glaubt auch Fiedel. „Wir raten Fahrgästen, die nachfragestarken Zeiten und Strecken zu meiden.“ Als ein Hotspot gilt die Insel Sylt. Weil wegen des 9-Euro-Tickets bundesweit überall die größtmöglichen Kapazitäten aufgefahren werden, sei es kaum möglich gewesen, zusätzliches Personal oder zusätzliche Fahrzeuge zu organisieren. Nach Sylt wurden die Kapazitäten aber vorsichtshalber aufgestockt.

Doppelstockzug nach Sylt soll mehr Plätze schaffen

„DB Regio setzt auf der Marschbahn einen zusätzlichen Doppelstockzug ein, der bei vier Fahrten am Tag jeweils 28 Prozent mehr Sitzplätze bietet als der normalerweise eingesetzte Zug“, so Fiedel. Mitte Juni sollen zwei weitere Fahrten hinzukommen. „Es fährt alles, was fahren kann.“ Es sei dennoch nicht auszuschließen, dass Züge so voll werden, dass Fahrgäste nicht mitfahren können und auf die nächste Verbindung ausweichen müssen.

Was passiert, wenn im letzten Zug von Sylt aufs Festland kein Platz mehr ist? Die Deutsche Bahn befürchtet nicht, dass abends reihenweise Menschen unfreiwillig und ohne Unterkunft auf der Insel stranden. „Erste und letzte Züge sind die Fahrten mit der schwächsten Auslastung. Klar, es wird auch mal vorkommen, dass Fahrgäste einen Zug später nehmen müssen. Aber der letzte Zug des Tages wird nicht der vollste sein“, so die Sprecherin.

In Kiel stehen Bereitschaftsbusse parat

Die Deutsche Bahn setzt insgesamt an den Bahnhöfen mehr Personal ein als sonst. Im Wochenend- und Feiertagsverkehr sollen an stark frequentierten Stationen Fahrradlotsen und Service-Mitarbeiter der Bahn den Passagieren helfen. In Kiel, Lübeck und Husum sollen an einzelnen Wochenenden auch Bereitschaftsbusse mit Fahrradanhängern bereitstehen, falls die Lage zu eng wird.

Zusätzliche Sicherheitskräfte sollen die Schaffnerinnen und Schaffner in den Zügen unterstützen. Bei sicherheitsrelevanten Ereignissen werde darüber hinaus die Bundespolizei eingebunden.