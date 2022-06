Das 9-Euro-Ticket hat im Juni viele Menschen in Schleswig-Holstein den öffentlichen Nahverkehr nutzen lassen.

Kiel. Die Züge voll, das Ticket günstig: Der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein hat nach dem ersten Monat mit dem 9-Euro-Ticket ein positives Fazit gezogen. 230.000 Tickets habe allein Nah-SH bisher abgesetzt. „Für Juli und August rechnen wir mit einer ähnlichen Nachfrage“, sagt Sprecher Dennis Fiedel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Finale des Monats Juni sei in den Zahlen allerdings noch gar nicht enthalten, so der Sprecher. Außerdem habe der Nahverkehrsverbund keine Zahlen, wie viele Menschen aus Schleswig-Holstein über die Deutsche Bahn oder andere Anbieter an das Ticket gelangt seien. Klar ist aber: Von den über Nah-SH verkauften Monatskarten waren rund zehn Prozent online erworbene Tickets.

Welche Strecken waren besonders beliebt?

Besonders groß sei der Andrang an den Wochenenden auf den Strecken an die Küsten sowie rund um die Kieler Woche gewesen, bestätigt Nah-SH: "Da waren einige Züge so voll, dass Fahrräder und teilweise auch Reisende nicht mehr mitgenommen werden konnten", sagte Fiedel. "Insgesamt aber haben die Verkehrsunternehmen den Andrang ganz gut gemeistert."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo kann es jetzt weiter voll werden?

Für die nächsten Wochen rechnet Fiedel an den Wochenenden vor allem auf den Strecken zu den Stränden weiterhin mit teilweise sehr vollen Zügen. "Die Bahnunternehmen haben alle verfügbaren Fahrzeuge und Mitarbeiter im Einsatz."

Lesen Sie auch

Trotzdem sei jetzt schon absehbar, dass das beispielsweise bei einigen Verbindungen an die Lübecker Bucht oder nach Sylt nicht ausreichen wird, sagte Fiedel. Nah-SH formulierte daher eine Forderung an die Politik: "Mittelfristig werden die Weichen politisch so zu stellen sein, dass der Nahverkehr deutlich ausgebaut werden kann."

Wie müssen sich Fahrgäste jetzt weiter verhalten?

Wichtig ist, dass sich die Fahrgäste vor dem ersten Fahrtantritt im Juli auch das 9-Euro-Ticket für den Monat kaufen. Es gibt keine Abomöglichkeit oder Fortsetzung des Tickets aus dem Juni, sondern es muss neu erworben werden. Das geht allerdings auch bereits für den August.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo und wie kann das neue Ticket gekauft werden?

Weiterhin kann das 9-Euro-Ticket online bei Nah-SH oder der Deutschen Bahn erworben werden – ebenso in den zugehörigen Smartphone-Anwendungen. Darüber hinaus halten die Vorverkaufsstellen der Verkehrsunternehmen von Deutscher Bahn bis hin zur lokalen Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) in den Bussen den Fahrschein bereit.

Lesen Sie auch

Auch der Kauf des Tickets am Automaten der Deutschen Bahn läuft einfach. Schon auf der Startseite wird das 9-Euro-Ticket angezeigt. Anwählbar ist der Monat, auf dem gedruckten Ticket muss der Name eingetragen werden. Einen Personalausweis sollten die Fahrgäste daher dabei haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außerdem erhältlich ist das Ticket online bei der Deutschen Bahn und in den Smartphone-Anwendungen Nah SH und DB Navigator. Hier müssen die persönlichen Daten eingegeben oder ein Konto erstellt werden. Das Ticket aus der DB-Navigator-App kann auch ausgedruckt werden.