Der Nahverkehrsverbund Nah-SH blickt nach dem ersten Monat mit dem 9-Euro-Ticket optimistisch nach vorne: 230.000 der Karten sind über Nah-SH verkauft, der Andrang sei gut bewältigt worden. Besonders einige Strecken in Schleswig-Holstein waren im Juni beliebt.

Kiel. Die Züge voll, das Ticket günstig: Der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein hat nach dem ersten Monat mit dem 9-Euro-Ticket ein positives Fazit gezogen. 230.000 Tickets habe allein Nah-SH bisher abgesetzt. „Für Juli und August rechnen wir mit einer ähnlichen Nachfrage“, sagt Sprecher Dennis Fiedel.

Das Finale des Monats Juni sei in den Zahlen allerdings noch gar nicht enthalten, so der Sprecher. Außerdem habe der Nahverkehrsverbund keine Zahlen, wie viele Menschen aus Schleswig-Holstein über die Deutsche Bahn oder andere Anbieter an das Ticket gelangt seien. Klar ist aber: Von den über Nah-SH verkauften Monatskarten waren rund zehn Prozent online erworbene Tickets.