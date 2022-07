Wie geht es nach dem 9-Euro-Ticket in Schleswig-Holstein weiter? Im Interview warnt Nah.SH-Geschäftsführer Arne Beck vor einem 365-Euro-Ticket, fordert Hunderte Millionen Euro vom Bund und kündigt einen gemeinsamen Ticket-Vertrieb mit dem HVV an.

Kiel. Ein günstiger Preis, volle Züge und viele Debatten: Das 9-Euro-Ticket hat den Öffentlichen Personennahverkehr auch in Schleswig-Holstein stark in den Fokus gerückt. Neben dem Ärger über die teils sanierungsbedürftige Infrastruktur, drängt sich vor allem die Frage auf, wie es nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets weitergeht. Arne Beck, Geschäftsführer des Nahverkehrsverbunds Schleswig-Holstein (Nah.SH), warnt im Interview vor einem 365-Euro-Ticket – und fordert deutlich mehr Geld vom Bund.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Beck, seit gut einem Monat gilt das 9-Euro-Ticket. War es aus Ihrer Sicht bisher ein Erfolg?

Arne Beck: Die Fahrgastzahlen zeigen uns ja, dass wir einen tollen Erfolg haben, gerade im Freizeitverkehr. Auf der anderen Seite sehen wir auch, wo die Grenzen unseres Systems sind.

Was halten Sie davon, dass Bundeskanzler Olaf Scholz eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets ausschließt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus Fahrgast-Sicht kann ich verstehen, dass die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets gewünscht wird. Tatsächlich muss man aber sagen, dass das Geld, das hier investiert wird, uns für den Angebotsausbau nicht zur Verfügung steht. Und genau da brauchen wir jetzt wirklich erhebliche finanzielle Unterstützung des Bundes. Wir sehen ganz genau, wo Züge ausfallen, wo Strecken ausgebaut werden müssen. Wir haben zuletzt auch viele Zugräumungen wegen Überfüllung in Schleswig-Holstein gehabt. Deswegen müssen wir erst das Angebot ausbauen und dann die Tarife daran anpassen.

Nah.SH fordert zusätzlichen dreistelligen Millionenbetrag für ÖPNV

Auf welchen Strecken ist der hohe Bedarf besonders deutlich aufgefallen?

Das sind zum einen natürlich die Strecken, die man erwartet hat: nach Sylt, an die Lübecker Bucht. Tatsächlich sind es aber auch ein paar kleinere Streckenabschnitte wie Lübeck - Sierksdorf, wo jetzt alle zum Hansa-Park wollen.

330 000 9-Euro-Tickets verkauft Das 9-Euro-Tickt ist in Schleswig-Holstein sehr beliebt: Bisher wurden laut Nah.SH rund 330 000 davon verkauft. Hinzu kommen die Verkäufe der Deutschen Bahn, konkrete Zahlen liegen dazu derzeit nicht vor. 100 000 Besitzerinnen und Besitzer von Jobtickets, Abos und Semestertickets haben das 9-Euro-Ticket außerdem automatisch.

Das 9-Euro-Ticket legt viele Mängel schonungslos offen. Hat der Bund den ÖPNV in den letzten Jahren zu stark vernachlässigt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eindeutig. Auch in Schleswig-Holstein haben wir leider viele Probleme mit der Infrastruktur und werden einen enormen Aufwand haben, die Strecken wieder instand zu setzen und zusätzlich auszubauen. Wir könnten beispielsweise viel mehr Kapazitäten durch die digitale Schiene schaffen, dafür müssen wir aber investieren. Wenn der Bund die Verkehrswende bis 2030 ernst nimmt, brauchen wir dieses Jahr eine Entscheidung zur deutlichen Erhöhung der Finanzmittel.

Über wie viel Geld reden wir?

Der Bund, das Land und die Kommunen werden pro Jahr einen deutlich dreistelligen Millionenbetrag zusätzlich bereitstellen müssen – alleine für Schleswig-Holstein.

ÖPNV in SH: Jeder Ort soll einmal in der Stunde bedient werden

Viele Menschen auf dem Land würden sich freuen, wenn überhaupt ein Bus führe. Das ÖPNV-Angebot ist in vielen Gemeinden Schleswig-Holsteins dürftig. Wie kann dieses Problem behoben werden?

Wir brauchen neben guten Konzepten vor allem mehr Personal. Unser Ziel ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern in Schleswig-Holstein ein Mobilitätsangebot zu machen, das attraktiv ist und zumindest den Dritt- oder Zweitwagen pro Haushalt verzichtbar macht. Gleichzeitig wissen wir, dass das Auto weiter im ländlichen Raum dazugehören wird. Trotzdem: Wir möchten eine Mobilitätsgarantie schaffen, die sicherstellt, dass jeder Ort in Schleswig-Holstein mindestens einmal pro Stunde jeden Tag im Jahr erreichbar ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das klingt ambitioniert.

Es ist eine Vision, für die wir einen finanziellen Kraftakt brauchen. Im Koalitionsvertrag finden sich schon tolle Hinweise und Grundlagen. Man will ja zunächst mit Modellregionen arbeiten und das neue Angebot testen. Eine zentraler Bestandteil wird das Fahren On-Demand sein: also Kleinbusse oder Taxis, die nur dann fahren, wenn sie auch jemand nutzen möchte.

365-Euro-Ticket aus Sicht von Nah.SH-Chef nicht sinnvoll

Zurück zum 9-Euro-Ticket: Was sollte danach kommen? Diskutiert wird derzeit zum Beispiel ein 365-Euro-Ticket wie in Wien.

Ich glaube, die entscheidende Erkenntnis auf Tarifebene ist, dass die Menschen ein einfaches Ticket wollen. Niemand möchte sich in die komplizierte Materie von Tarifsystematiken einarbeiten. Das bedeutet natürlich, dass wir eher auf Durchschnittspreise gehen müssen und die sogenannte Tarifgerechtigkeit – ich fahre eine Strecke und zahle bei einer höheren Entfernung entsprechend mehr – ein Stück weit aufheben. Genau das werden wir uns jetzt genau anschauen und prüfen, was wir daraus ableiten können. Wovor ich ausdrücklich warne, ist das 365-Euro-Ticket.

Warum?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil es in Wien nachweislich zu keiner Nachfragesteigerung geführt hat.

Können Sie das näher erläutern?

Die Nachfrage ist zwar gestiegen, aber nur so wie in den Jahrzehnten davor, entlang der Bevölkerungsentwicklung der Stadt Wien und entlang des Angebotsausbaus. Ein dritter wichtiger Faktor war die Parkraumbewirtschaftung in Wien. Einen Effekt durch das 365-Euro-Ticket gibt es dagegen nachweislich nicht, vielmehr standen den steigenden Zahlen für Jahresabotickets sinkende Ticketzahlen bei allen anderen Ticketarten gegenüber. Gleichzeitig wird durch den günstigen und dauerhaft fixierten Preis die Lücke zwischen Kosten und Erlösen zu Lasten des Steuerzahlers größer. Und: Während der Jahrespreis günstiger wurde, sind die Preise der übrigen Fahrkarten deutlich erhöht worden.

ÖPNV in SH: App soll automatisch günstigsten Tarif berechnen

Sie erwähnten es schon: Unabhängig vom Preis überzeugt vor allem die Einfachheit des 9-Euro-Tickets. In Schleswig-Holstein wurde zusammen mit Hamburg deswegen immer wieder über ein gemeinsames Tarifgebiet, den Nordtarif, diskutiert.

Den haben wir schon, er nennt sich SH-Tarif. Sie können von Kiel direkt ein Ticket bis zu einer S-Bahn- oder Busstation in Hamburg buchen. Aber: Wenn Sie in Hamburg übernachten und dann am nächsten Tag in Hamburg ÖPNV fahren wollen, müssen Sie ein HVV-Ticket kaufen. Das ist verbesserungswürdig, aber keine Frage des Tarifs, sondern des Vertriebs. Genau daran arbeiten wir mit dem HVV, wir wollen eine gemeinsame Vertriebsstruktur erreichen. Im Idealfall bekommen Sie künftig am Ende des Monats eine Bestpreisabrechnung, je nachdem, wo Sie in Schleswig-Holstein und Hamburg gefahren sind. Dann wird immer automatisch das abgerechnet, was für Sie am günstigsten ist – sei es eine Monats-, Wochen- oder Einzelkarte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie funktioniert das technisch?

Das läuft über ein System, über das man eincheckt, wenn man das Fahrzeug betritt und das automatisch erkennt, wenn man es verlässt. Dafür brauchen Sie eine App und müssen natürlich das Tracking der GPS-Daten in diesen Fällen zulassen. Sonst müssen Sie weiter einzeln Fahrkarten kaufen, können aber auch eine Bestpreisabrechnung bekommen, wenn Sie ein Konto erstellen.

Wann kann man mit einer Umsetzung rechnen?

Wenn es nach uns geht, natürlich gestern, aber es ist eine Frage von Ressourcen, von Finanzierung. Das ist ein spezielles IT-System, das viel Geld kostet.

Zusammenlegung von Nah.SH und HVV keine Option

Gibt es Überlegungen, den ÖPNV-Ticketkauf auch bei der Reise in andere Bundesländer zu vereinfachen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da gibt es bereits entsprechende Branchenaktivitäten. Es würde ja ausreichen, wenn man mit der Nah.SH-App schlicht und ergreifend in jedem Verkehrsverbund erkannt wird und dort das Ticket mit dem eigenen Nutzerkonto kaufen könnte. Genau daran arbeiten wir gerade. Es wird allerdings ein schrittweises Vorgehen sein, weil der Föderalismus dabei natürlich eine wichtige Rolle spielt.

Lesen Sie auch

Bundesverkehrsminister Volker Wissing will über eine deutliche Reduzierung der Zahl der Verkehrsverbünde in Deutschland diskutieren. Wäre aus Ihrer Sicht beispielsweise ein Zusammenschluss von Nah.SH und HVV vorstellbar?

Bundesverkehrsminister Wissing hat uns bei seinem Besuch hier in Schleswig-Holstein gelobt: Wir sind tatsächlich 20 Jahre voraus. Das, was wir in Schleswig-Holstein haben, nämlich einen Landestarif, gab es so vorher nirgendwo anders. Viele Bundesländer haben das inzwischen kopiert. Ich sehe daher bei uns keinen Handlungsbedarf, sondern wir sind eher ein Vorreiter. In Baden-Württemberg gibt es weiterhin 22 Verkehrsverbünde. Das spricht für sich.