Unfall auf der A 24 bei Schwarzenbek: Ein Schwertransport eines 74 Meter langen Rotorblattes einer Windkraftanlage ist am Dienstagabend wegen eines technischen Defektes von der Fahrbahn abgekommen. Die Auswirkungen auf den Verkehr waren enorm.

Technischer Defekt bei Schwertransport: Die A 24 bei Schwarzenbek ist in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt, in Fahrtrichtung Berlin wird der Verkehr einspurig vorbeigeführt.

Schwarzenbek. Am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr ist ein Schwertransport auf der Autobahn 24 auf Höhe der Anschlussstelle Schwarzenbek/Grande in Fahrtrichtung Hamburg von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben der Polizei ist der Nachläufer des Schwertransportes aufgrund eines technischen Defektes links von der Fahrbahn abgekommen, hat die Mittelleitplanke durchbrochen und ist in diesem Bereich stehen geblieben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

A 24 in Fahrtrichtung Hamburg über Stunden gesperrt

Die Autobahn 24 musste im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Hamburg bis Mittwochvormittag voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Berlin wurde der Verkehr zunächst einspurig vorbeigeführt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Umleitungsstrecken. „Der transportierte Flügel der Windkraftanlage mit einer Länge von 74 Metern und die Bergung der Zugmaschine sowie des Nachläufers sind nun abgeschlossen“, hieß es am frühen Morgen von der Polizei. Gegen 11 Uhr waren auch die Reinigungsarbeiten abgeschlossen, sodass der Verkehr auf jeweils zwei Fahrspuren wieder fließt.

Die Reparatur der Mittelschutzplanke wird nach Angaben der Polizei anders als geplant erst am Donnerstag vorgenommen. „Aufgrund dessen bleibt jeweils der linke Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen gesperrt“, teilte Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg, mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von han