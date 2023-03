A1: Anschlussstelle Reinfeld Richtung Norden bis November gesperrt

Die Bauarbeiten an der Anschlussstelle Reinfeld haben begonnen. Die AS in Fahrtrichtung Norden ist gesperrt. Am Wochenende kommt die nächste Hürde. Die vielbefahrene A1 wird komplett dicht gemacht.

Die A1-Anschlussstelle Richtung Norden in Reinfeld ist seit Montag für viele Monate gesperrt.

Reinfeld. Großbaustelle an der A1. Die Autobahnbrücke an der Anschlussstelle (AS) Reinfeld wird erneuert. Im Zuge dessen ist die Brücke seit Montag für den gesamten Verkehr bis mindestens November gesperrt. Das bedeutet: Die Auffahrt Richtung Lübeck ist nicht mehr möglich, die Abfahrt aus Fahrtrichtung Hamburg kommend ebenfalls nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist aber nur der Anfang. Am Wochenende werden Autofahrernerven noch mehr strapaziert. Auf der A 1 wird eine beidseitige Vollsperrung zwischen den AS Bad Oldesloe und dem Autobahnkreuz Lübeck eingerichtet. Diese beginnt am Freitag, 10. März, um 20 Uhr und dauert das ganze Wochenende bis Montag, 13. März, 5 Uhr. Die Brücke wird abgebrochen. Umleitungen sind eingerichtet.

Direkt im Anschluss an die Vollsperrung, ab Montag, 13. März, wird auch AS Reinfeld Richtung Süden (Hamburg) dichtgemacht. Laut Auskunft der Autobahn GmbH soll die Auffahrt nach Hamburg voraussichtlich für eine Woche gesperrt werden.

Die gesamte Baumaßnahme soll bis November andauern. Für Autofahrer bedeutet das: Umwege fahren, längere Fahrzeiten in Kauf nehmen, im Stau stehen.