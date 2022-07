Wer für die Hochsaison noch eine Unterkunft an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern sucht, muss besonders tief in die Tasche greifen: 300 oder 400 Euro für eine Nacht im Hotel oder in der Ferienwohnung. Das sind nicht die Normalpreise, beteuert der Dehoga und gibt Tipps für Spätentschlossene.