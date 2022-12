﻿A7 bei Neumünster: Stau und stockender Verkehr aufgrund des Schneefalls

Der Schneefall in Schleswig-Holstein hat zu Behinderungen auf Straßen und Autobahnen geführt. Auf der A7 bei Neumünster floss der Verkehr ab dem Nachmittag mitunter nur noch zäh. So schätzt die Polizei die Lage ein.

Neumünster. Der Schneefall in Schleswig-Holstein hat zu Behinderungen auf den Straßen und Autobahnen geführt. Auf der Autobahn 7 bei Neumünster floss der Verkehr ab dem Nachmittag mitunter nur noch zäh, zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auch kurz in beiden Fahrtrichtungen.

Die Polizei sprach am Nachmittag von einer insgesamt ruhigen Lage auf den Straßen in Schleswig-Holstein. „Die Situation ist entspannt“, hieß es. „Hier und da ist mal einer weggerutscht.“ Die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer passten ihre Geschwindigkeit an die Wetter- und Straßenverhältnisse an.

Verkehrsinfo: Eisregen im Raum Rendsburg, Unfälle auf den Straßen

Bei minus 3 Grad setzte kurze Zeit Eisregen im Raum Rendsburg ein, der wenig später in Schneefall überging. Auf der Autobahn 7 und den Landstraßen zwischen Rendsburg und Flensburg ereigneten sich Unfälle.

Die Stadt Neumünster warnte davor, die Eisflächen zu betreten. Einfelder See, Falderateich, der Teich in der Innenstadt und alle anderen Gewässer seien zum Betreten ausdrücklich nicht freigegeben. „Wer sich auf die gefrorenen Flächen begibt, handelt auf eigene Gefahr“, sagte ein Stadtsprecher. Bürgerinnen und Bürger sollten insbesondere Kinder auf die Gefahren hinweisen, hieß es.