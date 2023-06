Schwäne sorgten für A7-Sperrung bei Sieverstedt

Sieverstedt. Eine Schwanenfamilie hat am Dienstagmorgen den Berufsverkehr auf der A7 in Höhe von Sieverstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) zum Stillstand gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die neun Vögel – darunter sieben Jungtiere – gegen 6.30 Uhr auf dem Standstreifen unterwegs. Da es weit und breit keinen Ausweg für die Tiere gab, wurde die Autobahn in Richtung Norden kurzerhand von der Polizei gesperrt.

Die Schwanenfamilie wurde von Polizei und Mitarbeitenden der Autobahnmeisterei rund 300 Meter auf der Fahrbahn zu einem Tor gebracht, durch das die Tiere wieder in ihr Gewässer gelangten. Bei der Rettungsaktion zeigten sich insbesondere die Elterntiere aber nur bedingt kooperativ: Da die Jungtiere den weiten Weg nicht schafften, wurden sie die letzten 100 Meter vor den Augen der angriffslustigen Eltern kurzerhand in zwei Maurerkübeln zum Tor getragen. Danach wurde die Sperrung aufgehoben.

