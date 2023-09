A7 bei Warder nach Unfall stundenlang gesperrt

Warder (dpa/lno). Am Vormittag seien die Hauptfahrstreifen in Richtung Norden und Süden wieder freigegeben worden, teilte die Polizei mit. Da die Reparatur der Mittelschutzplanke erst am Donnerstag erfolge, wurde am Mittwoch zunächst ein Provisorium aufgebaut. Dazu seien beide Überholfahrstreifen weiterhin gesperrt, hieß es.

Am späten Dienstagabend hat der 32 Jahre alte Lkw-Fahrer den Angaben zufolge aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen mit Käse beladenen Sattelzug verloren. Beim Versuch des Gegenlenkens fiel der Laster auf die rechte Seite und blockierte die gesamte Fahrbahn Richtung Süden. Da durch den Unfall die Mittelschutzplanke durchbrochen wurde, war der Überholfahrstreifen in Fahrtrichtung Norden ebenfalls blockiert. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A7 in beide Richtungen stundenlang voll gesperrt werden. Später wurde der Verkehr in Richtung Norden über den Standstreifen geleitet. In Richtung Hamburg blieb die Vollsperrung zunächst bestehen. Der Lastwagenfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

