﻿A7-Brand: Batterie vom Tesla fing glücklicherweise kein Feuer

Ein Millionen-Schaden ist bei dem Brand eines Autotransporters bei Neumünster entstanden: In Mitleidenschaft wurden Fahrzeuge der Marken Porsche oder Mini, aber auch Tesla gezogen. Wie stark die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Mitte und Nord beschädigt ist, steht noch nicht fest.

Neumünster/Kiel. Für einen Millionenschaden hat der Brand eines Autotransporters auf der A 7 bei Neumünster am Sonnabendabend gesorgt. Glück im Unglück für die Feuerwehreinsatzkräfte: Die Batterien der drei Elektrofahrzeuge waren durch das Feuer noch nicht in Mitleidenschaft gezogen worden – ansonsten hätten sich die Löscharbeiten noch schwieriger gestaltet als ohnehin schon. Wie stark die Schäden an der Fahrbahn zwischen Neumünster-Mitte und -Nord sind, steht noch nicht fest.

Nach Polizeiangaben hat ein überhitzter Reifen am Auflieger mit acht Luxusfahrzeugen wie Tesla, Porsche und Mini den Brand um 19 Uhr in Fahrtrichtung Norden ausgelöst. Die Polizei sperrte zunächst die Autobahn in beide Richtungen komplett, da Explosionsgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Nachdem sich diese nicht bestätigt hatte, wurde die Fahrtrichtung Süden auch wieder freigegeben.