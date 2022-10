Verkehrsunfall auf der A 7: Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt

Herbstwelle in den Kliniken und Jagel als Drohnennest

Auch das noch: Plötzlich ist die Herbstwelle da. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt sprunghaft und bringt die Krankenhäuser in Not. Die Bundeswehr will große Drohnen in Jagel stationieren. Und die Energie bleibt knapp und teuer. Wir haben Spartipps.