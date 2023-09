Stau nach Unfall: A7 bei Quickborn / Norderstedt-Nord in Richtung Norden gesperrt

Kostenfrei bis 17:48 Uhr lesen

Übung im Hafen

Rund um die Kieler Förde stehen in den nächsten Tagen wieder mehrere Veranstaltungen an – vom Drachenbootrennen bis zu Segelregatten. Die Berufsfeuerwehr Kiel nutzte das gute Wetter am Donnerstag für mehrere Übungen an der Hörn.