Kontrolle auf der A7: Zoll stellt fünf Kilo Marihuana in Taxi sicher

Kiel/Flensburg. Insgesamt fünf Kilogramm Marihuana hat der Kieler Zoll bei der Überprüfung eines Taxis auf der A 7 gefunden. Bereits am 7. März stoppten die Beamten den Wagen, wie der Zoll mitteilt. Demnach gaben der 44-jährige Taxifahrer und der 24-jährige Fahrgast an, auf dem Weg von Hamburg nach Flensburg zu sein. Verbotene Gegenstände wie Waffen oder Drogen würde der Fahrgast nicht mitführen.

Im Kofferraum fanden die Beamten dann allerdings fünf Pakete mit insgesamt fünf Kilogramm Marihuana in zwei Tragetaschen. Der Straßenverkaufswert liegt laut Zoll bei etwa 20 000 Euro. Der Taxifahrer gab an, nichts von den Gepäckstücken gewusst zu haben. Er habe den Fahrgast in Hamburg einsteigen lassen und den Kofferraum im Fahrzeug sitzend per Knopfdruck geöffnet. Der 24-Jährige habe das Gepäck selbst eingeladen.

Drogenfund in Taxi auf der A7: Fahrgast versuchte zu flüchten

Während der Kontrolle versuchte der Fahrgast in ein angrenzendes Waldstück zu flüchten. Die Zollbeamten stoppten ihn allerdings und legten ihm Handfesseln an. Anschließend wurde der Mann zur Identitätsfeststellung in ein Flensburger Landespolizeirevier und dann ins Polizeigewahrsam gebracht.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bannbruchs in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen laufen.