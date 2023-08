﻿A7: Zwei Verletzte bei Unfall in Höhe des Bordesholmer Dreiecks

Bordesholm. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 in Höhe des Bordesholmer Dreiecks sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Pkw am Dienstag gegen 10.30 Uhr von der A215 auf die A7 auffahren. Er stieß dabei seitlich mit einem Lkw zusammen, der auf dem rechten Fahrstreifen der A7 in Richtung Hamburg fuhr. Der Autofahrer wurde bei der Kollision schwer, seine Beifahrerin leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Das Auto muss aufgrund seiner Beschädigungen abgeschleppt werden, diese Arbeiten dauern derzeit noch an. Der Verkehr in Richtung Hamburg wird derzeit auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kommt zu Rückstaus sowohl auf der A7 als auch auf der A215.

Wie die Polizei gegen 12 Uhr mitteilt, sollen die am Unfallbeteiligten Fahrzeuge im Laufe des Mittags von der Fahrbahn geräumt sein.

Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

KN