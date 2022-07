Ab in den Urlaub! In Schleswig-Holstein starten die Sommerferien

Die Sommerferien in Schleswig-Holstein starten. An diesem Freitag ist der letzte Schultag und mit der Zeugnisübergabe starten mehr als 350.000 Schülerinnen und Schüler in den Urlaub.

Kiel/Lübeck. Ab in den Urlaub: Für rund 362.000 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Schleswig-Holstein beginnen am Freitag nach der Zeugnisvergabe die Sommerferien. Etwa 36.400 Jugendliche verlassen mit dem ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, dem mittleren Schulabschluss oder dem Abitur die Schule. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) gratulierte den Jugendlichen: „Nach mehr als zwei Jahren Pandemie und vielen Einschränkungen im schulischen Alltag können sie stolz auf das Erreichte sein.“

Für manche Kinder, Jugendliche und deren Eltern gehe es jedoch nicht in eine unbeschwerte Ferienzeit, hieß es vom Kinderschutzbund Schleswig-Holstein. „Manche Kinder und Jugendliche fühlen sich den Anforderungen in der Schule nicht gewachsen oder fürchten sogar die Ausgabe des Zeugnisses.“ Auch die Folgen der Corona-Pandemie und die seit einigen Monaten stark steigenden Preise vor allem für Energie und Lebensmittel könnten belasten.

Der Kinderschutzbund erinnerte in dem Zusammenhang an die Beratungstelefone. Bei der „Nummer gegen Kummer“ haben ehrenamtliche Mitarbeiter ein offenes Ohr für Nöte, Sorgen und Ängste. Für Kinder und Jugendliche ist die „Nummer gegen Kummer“ kostenfrei und anonym unter 116 111 zu erreichen, das Elterntelefon ist erreichbar unter 0800 111 0 550.

