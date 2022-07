﻿Abenteuer Flughafen Hamburg: Die lange Heimreise einer Tasche

Und plötzlich steht sie vor einem, die lang und schmerzlich vermisste Reisetasche. Auf dem Weg aus den USA zurück nach Hamburg war das Gepäckstück von KN-Redakteur Norbert Rochna verschüttgegangen. Die Geschichte über das überraschende Wiedersehen nach Wochen.

Hamburg/Bad Segeberg. Sie ist wieder da! 16 Tage nach meiner Ankunft am Hamburger Flughafen habe ich meine Reisetasche wieder. Dienstagmorgen konnte ich sie in Fuhlsbüttel ins Auto hieven. Das Gepäckstück, das schon etliche Flugreisen überstanden hatte, war irgendwo auf dem Weg von Indianapolis über New York und London in die Hansestadt hängengeblieben – und hat wahrscheinlich sieben Tage auf dem Flughafen Hamburg verbracht.

Vor zweieinhalb Woche versicherte mir der Mitarbeiter der Gepäckermittlung noch, die Tasche würde am nächsten Tag nachkommen und innerhalb einer Woche an die Haustür geliefert werden. Allerdings bemerkte ich da schon, dass er in einem Berg von Koffern, Reisetaschen, Boxen und zusammengeklappten Kinderwagen saß, in dem offensichtlich Suchende stöberten. Mir schwante Böses. Ausgestattet mit einer Referenznummer konnte ich im Internet den Weg meines Gepäcks verfolgen. Theoretisch jedenfalls: Tagelang tat sich dort nichts, die Tasche blieb verschwunden.