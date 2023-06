Abgerechnet und abgewogen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

einmal im Jahr legt der Landesrechnungshof seinen großen Bericht vor - und liest der Landesregierung für ihre Finanzpolitik mehr oder weniger deutlich die Leviten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) kennen das schon. Sie regieren - erst mit Jamaika, jetzt mit Schwarz-Grün - seit nunmehr sechs Jahren das Land. Die Schelte heute trifft sie deshalb auch im besonderen Maße. Die Ausgaben, so rügt Behördenpräsidentin Gaby Schäfer, seien in den letzten Jahren überproportional gestiegen. Und: Bis 2027 würden die Mehrausgaben des Landes im Haushalt zu jährlichen Deckungslücken von über 500 Millionen Euro führen. „Diese Lücken muss die Landesregierung künftig schließen, und zwar durch Prioritätensetzung und Ausgabenbegrenzung.“ Auf den Punkt gebracht heißt das: Die fetten Jahre, in denen Konflikte mit Geld zugeschüttet werden konnten, sind vorbei. Besonders bitter: Der Landesrechnungshof konfrontierte die Landesregierung heute zu allem Überfluss auch noch mit dringend zu lösenden Problemen. Ein besonders krasses Beispiel ist der eklatante Mangel an Sozialwohnungen.

Und auch das ist ein Problem, das besonders schmerzt. Viel zu viele Kinder haben schon zum Start in der Grundschule unter einem Nachteil zu leiden, weil sie aufgrund von sprachlichen Problemen dem Unterricht nicht folgen und sich auch nicht selbst einbringen können. Damit Defizite nicht erst kurz vor der Einschulung auffallen, plädieren Bildungspolitiker längst dafür, möglichst frühzeitig zu fördern. Die SPD-Landtagsfraktion hat nun einen entsprechenden Antrag vorgelegt. Sie schlägt vor, Jungen und Mädchen schon mit viereinhalb Jahren zum Gespräch in die Grundschule zu laden, damit Probleme rechtzeitig erkannt werden. Bei CDU-Bildungsministerin Karin Prien müssten die Genossen damit eigentlich offene Türen einlaufen.

Das folgende Problem ist vielleicht nicht das relevanteste. Aber - Hand aufs Herz - in Sommertagen wie diesen machen wir uns alle mal hin und wieder Gedanken darüber, wenn wir mit der Eistüte in der Hand aus der Eisdiele schlendern und uns fragen, ob die Kugeln immer schon so klein waren - oder wir selbst nur größer geworden sind. Sie ahnen es: Es geht um das Eis-Leistungsverhältnis. Denn über Geschmack lässt sich streiten. Über die Anzeige auf einer Waage aber eher nicht. Wir haben den Test gemacht. Ergebnis: Kugel ist nicht gleich Kugel.

Nachrichtenüberblick in Kürze





Bild des Tages

Die Wacken-Festival-Gründer Holger Hübner (links) und Thomas Jensen (rechts) mit Regisseur Lars Jessen. © Quelle: Sven Janssen

Was 1990 in einer Kiesgrube begann, wuchs zu einem der größten Heavy-Metal-Festivals heran. Das Wacken Open Air bietet großartigen Stoff für eine Verfilmung. Die TV-Serie „Legend of Wacken“ startet am 7. Juli auf RTL+, am 12. Juli auf Nitro. Eine exklusive Preview gab es im Landgasthof in Wacken.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de





Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN