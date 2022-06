﻿Abitur 2022 in Kiel: 1,0 trotz Oberstufe im Coronamodus

Bodo Stade

Es ist eine Premiere in Schleswig-Holstein. Doch statt großer Überraschungen präsentierte die neue schwarz-grüne Koalition am Mittwoch vor allem große Worte. Wie gut die beiden Partner wirklich zusammenpassen, wird sich erst in der konkreten Tagespolitik zeigen, kommentiert Bodo Stade, stellvertretender KN-Chefredakteur.