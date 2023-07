﻿So schnitt Schleswig-Holstein im Abi ab: 175 glatte Einsen, keinmal 4,0

Kiel. Rund 10 850 Schülerinnen und Schüler haben in Schleswig-Holstein ihr Abitur bestanden. Stolze 175 junge Menschen erreichten die Bestnote von 1,0 – und das, obwohl Schüler und Eltern zuvor über viel zu komplizierte Abi-Klausuren in Mathematik geklagt hatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatsächlich sind die Prüfungsergebnisse in Mathe im Vergleich zu 2022 auch abgesackt: An den Gymnasien erreichten Abiturientinnen und Abiturienten in dem Fach im Schnitt die Note 3,47, im Vorjahr sah das mit 2,83 bdeutlich esser aus. An den Gemeinschaftsschulen rutschte der Mathe-Schnitt von 3,57 auf 4,23 und an den Beruflichen Gymnasien von 3,11 auf 3,4.

Die meisten 1,0-Abiturienten machten Abschluss am Gymnasium

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sah angesichts der Gesamtergebnisse dennoch keine Notwendigkeit, im Nachhinein korrigierend einzugreifen. Mecklenburg-Vorpommern hatte nach Leistungsabfällen in Mathe entschieden, den Abiturienten einen Punkt zu schenken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt 6485 Gymnasiasten konnten sich über ihr Abiturzeugnis freuen. Hier lag der Landesschnitt bei einer 2,39 und es gab die höchste Zahl an 1,0er-Absolventen. Die Bestnote wurde dort an 143 junge Menschen vergeben. Zwar schnitten die Abiturienten im Vorjahr (2,34) insgesamt etwas besser ab, der letzte Jahrgang vor Ausbruch der Corona-Pandemie erreichte 2019 dagegen nur 2,49.

An Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe schafften 2124 Schüler ihr Abi, davon 18 mit einer glatten Eins. Der Notendurchschnitt war eine 2,57. Bei den 1808 Absolventen der Beruflichen Gymnasien (zwölfmal 1,0) lag er bei 2,50, an den Berufsoberschulen bei 2,78 (zweimal 1,0).

Bildungsministerium nennt eine 4,0 im Abitur ein „Kunststück“

Zwar dürften Abiturienten, die ihren Abschluss nur mit Ach und Krach geschafft haben, nicht unbedingt hoch zufrieden mit ihrem Ergebnis sein. Allerdings haben ihre Noten einen echten Seltenheitswert. An den allgemeinbildenden Schulen hat kein einziger Abiturient mit einer 4,0 abgeschlossen – nur vier kamen auf 3,9. Landesweit kam eine 4,0 in den zwei Jahren zuvor jeweils nur ein Mal vor.

Das Erreichen einer 4,0 sei ein „ziemliches Kunststück“, bestätigt eine Sprecherin des Ministeriums. Bei der Gratwanderung zwischen Bestehen und Durchfallen muss ein Schüler nicht nur eine Punktlandung auf 300 von maximal 900 Punkten im Abi schaffen, sondern darf auch nicht zu viele Kurse versemmeln. Und schon ab 301 Gesamtpunkten winkt die 3,9.

Im Block I des Abiturs, in dem die Noten aus allen Halbjahren der Qualifikationsphase zusammengezählt werden, brauchen Schüler 200 Punkte, um für die Abschlussprüfungen zugelassen zu werden. Die werden erreicht, wenn sie immer fünf bis sechs Punkte – also in fast allen Fächern Leistungen im ausreichenden Bereich – erbringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

ESA-Schnitt schlechter als 2022, MSA besser

Zugleich dürfen maximal sieben von 36 Halbjahresergebnissen schlechter als fünf Punkte ausfallen und zu Unterkursen werden. Diese Bedingung werde von Schülern auf diesem Leistungslevel häufig verfehlt, heißt es aus dem Ministerium.

Ähnlich kniffelig wird es im Block II, den eigentlichen Abiturprüfungen. „Auch hier muss man einerseits im Durchschnitt aller Prüfungen fünf Punkte erreichen und darf gleichzeitig maximal zwei Prüfungen unter fünf Punkten abschließen.“ Wer eine 4,0 auf dem Abizeugnis hinkriegen will, muss also bis zuletzt hin und her rechnen.

Rund 25 000 Schülerinnen und Schüler haben dieses Jahr ihren Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) und Mittleren Schulabschluss (MSA) gemacht. Der Landesdurchschnitt in den drei schriftlichen zentralen Prüfungen in Englisch, Deutsch, Mathematik betrug beim ESA 3,46 (2022: 3,31) und beim MSA 3,19 (2022: 3,34).

KN