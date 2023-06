﻿Waren die Aufgaben im Mathe-Abi in Schleswig-Holstein zu kompliziert?

Kiel. Noch stecken die Abiturienten und Abiturientinnen in Schleswig-Holstein mitten in ihren mündlichen Prüfungen, da ist der Frust über einen bereits geschafften Part des Abiturs schon groß. Die Mathematik-Klausuren sorgen für Unmut.

„Meine Tochter kam ganz erregt nach der Klausur nach Hause. Sie ist eine gute Schülerin, die mindestens 11 Punkte schreibt, und war sehr verunsichert“, sagt Uwe Böckmann aus Neumünster. Auch der Mathelehrer habe sich über „die komische Aufgabenstellung“ geärgert. Als jetzt die Noten verkündet wurden, bestätigte sich das ungute Gefühl. „Sie hatte eine atypisch niedrige Punktzahl.“

Bildungsministerium: Mathe-Klausuren fielen schlechter aus als in den Vorjahren

Unter ihren Klassenkameraden hätten fast alle einen Einbruch von bis zu fünf Punkten erlitten. „Das kann den gesamten Notendurchschnitt am Ende um 0,2 verschlechtern. Für Leute, die ein Fach mit strengem Numerus clausus studieren wollen, kann das ganze Lebenswege verändern.“ Der Vater hält die Aufgabenauswahl für unverantwortlich.

„Die bisher vorliegenden Ergebnisse der schriftlichen Mathematik-Klausuren fallen schlechter aus als in den vorangegangenen Jahren“, bestätigt das Bildungsministerium. Diese seien aber auch 2021 und 2022 überdurchschnittlich gut ausgefallen. Dass das Prüfungsergebnis etwas schlechter als die Note aus dem vorherigen Halbjahreszeugnis aussehe, sei ein bekanntes Phänomen.

„Wir haben von Abiturientinnen und Abiturienten gehört, dass die Aufgaben sehr komplex gestellt waren“, sagt Tom Daubmann, Landesschülersprecher der Gymnasien. Einer habe gesagt: „Man musste zuerst sein Deutsch-Abi machen, bevor man sein Mathe-Abi verstehen konnte.“

Ein Problem sei, dass die Aufgaben inzwischen größtenteils aus einem bundesweiten Pool stammen und nach einem anderen Muster formuliert seien. „Das macht es schwerer, sich auf die Prüfungen mit den Aufgaben aus den Vorjahren vorzubereiten.“ Das Anforderungsniveau sei deutlich höher gewesen als 2022.

Abiturient: Aufgaben waren kompliziert, aber nicht insgesamt zu schwer

Der Kieler Abiturient Florian Rosenstein sieht das Ganze differenziert: Natürlich sei eine Prüfungssituation ganz anders, als Aufgaben aus dem Vorjahr zur Vorbereitung durchzurechnen. Aber: „Ich bin mit der Hoffnung in die Klausur gegangen, alles bearbeiten zu können. Das war bei zwei Aufgaben nicht auf Anhieb der Fall.“ Er habe sie nicht komplett erschließen können, viele hätten ähnliche Probleme gehabt. Direkt nach der schriftlichen Prüfung sei da ein Gefühl von Frust aufgekommen.

Als Beispiel nennt er eine Aufgabe aus der Geometrie, bei der es um einen komplexen dreidimensionalen Körper ging, der durch eine zu konstruierende Ebene durchschnitten werden sollte. „Das hatte ich so noch nie gemacht.“ Insgesamt als zu schwer würde er die Klausur aber nicht bezeichnen. „Ich habe die gleiche Note wie im Probe-Abi. Es gab auch 15 Punkte in unserem Jahrgang. Es war also möglich.“

Laut Ministerium entsprach das Mathe-Abitur den durch die Kultusministerkonferenz festgelegten Anforderungen. Es könnte sich jedoch bemerkbar gemacht haben, dass dieses Mal mehr Fragen aus dem bundesweiten Pool stammten und diese Aufgabentypen für Schüler noch nicht so vertraut waren.

Woher stammen die Aufgaben? Für das Mathe-Abitur bedient sich Schleswig-Holstein seit 2017 aus dem Aufgabenpool der Kultusministerkonferenz. Jedes Bundesland reicht dafür Vorschläge ein, auf deren Grundlage dann eine Arbeitsgruppe die Aufgaben für den Pool entwickelt. Jedes Bundesland entsendet einen Fachlehrer in die Gruppe, die von Wissenschaftlern aus der Fachdidaktik beraten wird. In Schleswig-Holstein stammten 2023 von den acht Aufgaben im hilfsmittelfreien Mathe-Prüfungsteil die Hälfte aus diesem Pool, die andere Hälfte hat eine landeseigene Kommission entwickelt. Laut Ministerium war das in den Vorjahren genauso. Diesen Prüfungsteil bearbeiten alle gleichermaßen. Bei den Komplex-Aufgaben haben die Abiturienten dagegen Auswahlmöglichkeiten: Alle müssen eine Aufgabe aus dem Gebiet der Analysis lösen, bei der zweiten Aufgabe können sie sich zwischen Geometrie oder Stochastik entscheiden. Zudem haben hier vorher die Lehrkräfte eine Eingriffsmöglichkeit. Sie können nämlich unter zwei Analysis-Aufgaben auswählen, welche sie ihren Schülern stellen wollen. Von den vier Komplexaufgaben stammten dieses Jahr drei aus dem bundesweiten Aufgabenpool, zuvor waren es dem Ministerium zufolge in der Regel nur zwei.

„Entweder sind die Schülerinnen und Schüler nicht gut genug darauf vorbereitet worden oder sie waren zu schwer gestellt“, glaubt Daubmann. Der Abiturjahrgang habe sich zwar in der Corona-Distanzlernphase in der Eingangsstufe befunden, sodass damals möglicherweise Grundlagen verloren gegangen seien. Es sei aber unplausibel, dass die breite Masse allein deshalb an bestimmten Aufgaben scheitere.

„Wir sind sehr gespannt, wie die Schnitte ausfallen.“ Er sei der Überzeugung, dass die Durchschnittsnoten angepasst werden müssten, um eine Vergleichbarkeit zu anderen Jahrgängen herzustellen. „Ich bin da aber leider aktuell nicht sehr optimistisch.“

Auch Claudia Pick vom Landeselternbeirat der Gymnasien sagt: „Wenn der Unterschied groß ist, muss das Land im Sinne der Vergleichbarkeit und Gerechtigkeit gucken, was es tun kann, damit es ein konkurrenzfähiges Abitur bleibt.“ Zudem müsse durchdacht werden, wie kommende Jahrgänge besser gewappnet werden können.

2019 vor Corona war Mathe-Schnitt deutlich schlechter als 2022

Bei der Frage nach Konsequenzen verweist das Ministerium auf das noch laufende Abitur. Für eine genaue Analyse müssten die Ergebnisse der vollständigen Prüfungen vorliegen.

2022 lag der Durchschnitt in Mathe bei 8,2 Punkten – also einer befriedigenden Note –, 2021 war er mit 8,9 Punkten sogar noch etwas besser. Für die durch die Pandemie gebeutelten Jahrgänge hatte das Land die Prüfungsbedingungen erleichtert. Es gab zum Beispiel eine halbe Stunde mehr Zeit zur Bearbeitung der Aufgaben, das war auch dieses Mal noch so. Vor der Corona-Zeit lag der Durchschnitt deutlich niedriger bei 6,9 Punkten (2019).

Schon damals hatte es Beschwerden über zu hohe Anforderungen in Form von zwei Online-Petitionen gegeben. 2019 hatte das Ministerium aber keine signifikanten Auffälligkeiten erkannt. 

Der Philologenverband sprach sich grundsätzlich für eine Angleichung der Abiturbedingungen in allen Bundesländern aus – sowohl bei den Bearbeitungszeiten und Auswahlmöglichkeiten von Aufgaben als auch bei der Leistungsgewichtung in der Qualifikationsphase.

