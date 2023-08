Abreise vom Wacken 2023: Tipps, wie ich vom Gelände komme

Wacken. Sonntag ist Abreisetag beim Wacken Open Air (WOA). Die Veranstalter gehen davon aus, dass sie einen Großteil der Autos, Kleinbusse und Campingwagen mit einem Traktor vom Gelände schleppen müssen. Ähnlich wie zum Start des Heavy-Metal-Festivals, ehe die Organisatoren einen Anreise- und Einlass-Stopp aussprachen. Kommt auf die rund 61 000 Besucherinnen und Besucher, Organisatoren sowie die Polizei ein erneuter Kraftakt zu? Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Abreise.

Was muss ich vor der Abfahrt berücksichtigen?

Der gröbste Schlamm und Dreck sollen vor der Abfahrt vom Auto entfernt werden. Damit soll eine Verschmutzung der Fahrbahn, aber insbesondere auch schwere Schäden am eigenen Fahrzeug, verhindert werden, so die Polizei Itzehoe am Samstag.

Abreisende sollen nach Angaben der Wacken-Veranstalter rechtzeitig prüfen, ob das Fahrzeug auch wirklich anspringt. Bestenfalls nicht erst am Sonntag – da sich sonst beim ADAC die Anfragen ballen. Wer das Gefühl hat, dass er auf keinen Fall von der Fläche kommt, soll sich Hilfe holen.

Wann ist der beste Zeitpunkt für die Abreise vom WOA?

Der WOA-Veranstalter empfiehlt, die frühen Morgenstunden am Sonntag zu nutzen und die Hauptabreisezeit ab Mittag zu meiden. Vor allem gilt aber: Nur wer nüchtern und ausgeruht ist, sollte sich ans Steuer setzen. Die Polizei führt in jedem Jahr stichpunktartige Kontrollen rund um das Gelände vor.

Kann ich auch am Samstag aus Wacken abreisen?

Man werde jedem vom Gelände helfen, der bereits vorher abreisen will, heißt es auf der Homepage vom Wacken Open Air. Da es immer wieder Regnen kann, könne in Anbetracht der Umstände eine Abreise am Samstag sogar sinnvoll sein.

Kann ich mein Fahrzeug schon am Samstag vom Gelände bringen und am Sonntag abreisen?

Wer am Sonntag abreisen will, soll auch bis Sonntag mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände bleiben und es nicht außerhalb des Geländes parken, so eine Bitte der Polizei. „Dadurch soll ein Zuparken der dringend notwendigen Rettungswege im Dorf und den umliegenden Straßen vermieden werden“, so die Polizei. Zudem würden die Wege nicht für diejenigen verengt, die tatsächlich früher abreisen wollen.

Abreise vom Wacken 2023: Mit Abschlepper oder ohne?

Die WOA-Veranstalter wollen gewährleisten, dass es ein Großteil der Besucher am Sonntag aus eigener Kraft von den Flächen schafft, heißt es am Samstag. Die Hauptzufahrten der Campingflächen in Wacken würden „so weit es geht“ präpariert. Unter anderem sollen die durch den massiven Einsatz von Treckern entstanden, tiefen Furchen auf den Hauptwegen mit schwerem Gerät geglättet werden.

Was sollen die Fahrerinnen und Fahrer bei der Abreise vom Wacken Open Air berücksichtigen?

Die Fahrweise soll auf die Verhältnisse auf den Campingflächen angepasst werden. Das Wacken Open Air empfiehlt zudem, große Feuchtstellen auf dem Gelände zu umfahren. Sollte sich jemand festfahren, bitten die Veranstalter die Besucherinnen und Besucher, sich gegenseitig zu helfen.

Werden für die Abreise vom Wacken 2023 wieder Traktoren bereitstehen?

Falls die Abreise nicht aus eigener Kraft gelingt, stehen für die Abreise vom Wacken 2023 am Sonntag wieder Traktoren bereit. Die Schlepper seien als solche gekennzeichnet. Die Veranstalter bitten darum, dass die Abschlepphaken an den Autos bereits vor der Abreise montiert sind. „Bitte bringt dafür ein bisschen Geduld mit.“

Kostet das Abschleppen vom Wacken Open Air Geld?

Nein, wer vom Gelände geschleppt werden muss, muss kein Geld bezahlen. Autofahrer müssen lediglich ein Dokument unterschreiben, dass die Schlepperfahrer nicht für eventuelle Schäden am Auto haften.

Was ist der schnellste Weg vom Campinggelände zur Autobahn?

Der Tipp vom Veranstalter lautet: „Navi aus.“ Stewards auf den Campingflächen, die Verkehrskontrolle und die Polizei weisen den Abreisenden den Weg aus Wacken heraus. Die Navigationsgeräte sollen erst auf den Autobahnen 7 und 23 eingeschaltet werden, so der Wunsch der Organisatoren.

Navi aus empfiehlt auch die Polizei. Sie richtet die Verkehrsführung der Abreiseroute zur Autobahn so ein, dass die Fahrzeuge einen etwas längeren Weg auf der Landstraße zurücklegen, damit sie sich sauber fahren können. Abreisende sollen der örtlichen Beschilderung folgen und nicht auf die Routenführung des Navigationssystems hören.

Um situationsgerecht reagieren zu können, stehen im Abreisezeitraum diverse landwirtschaftliche Fahrzeuge und Kehrmaschinen bereit.

Was gilt für Wohnwagen und Camper?

Wohnwagenfahrer müssen bei der Abreise aus Wacken etwas Geduld mitbringen. Wer am Camperpark untergebracht ist, sollte „deutlich mehr Zeit“ für die Abreise einplanen, heißt es von den Veranstaltern.

Was, wenn ich nicht selbst mit dem Auto angereist bin, sondern abgeholt werden muss?

Eine Auffahrt auf das Festivalgelände für Abholer ist nicht möglich. Angesteuert werden soll der „Kiss n Ride“-Tagesparkplatz in Gribbohm an der Dorfstraße und die Einstiegsmöglichkeit in Holstenniendorf am Kirchweg. Informationen zu den Shuttlebussen dorthin will das Wacken Open Air gesondert bekannt geben.

KN