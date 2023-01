Abseilaktion von Brücke über A7: Geldstrafe für vier Umweltaktivisten

Schleswig. Wegen einer Abseilaktion von einer Autobahnbrücke hat das Amtsgericht Schleswig vier Umweltaktivisten wegen Nötigung verurteilt. Drei Frauen und ein Mann müssen jeweils 60 Tagessätze zu 20 Euro Geldstrafe zahlen.

Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Prozess jeweils 85 Tagessätze zu 20 Euro gefordert, die Verteidigung auf Freispruch plädiert. Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts können die Angeklagten binnen einer Woche Berufung einlegen.

Abseilaktion an der A7 bei Schleswig: Amtsgericht verhandelte den Fall an drei Tagen

Zu dem Prozess kam es, weil die Frauen und der Mann vom Gericht verhängte Strafbefehle nicht akzeptieren wollten. Insgesamt verhandelte das Amtsgericht in diesem Fall an drei Tagen. Das Gericht musste über insgesamt 80 Anträge und Beanstandungen entscheiden.

Die Umweltaktivisten im Alter zwischen 25 und 36 Jahren hatten sich am 27. November 2020 an der A7 von der Autobahnbrücke in Hüsby abgeseilt und dort in vier bis fünf Metern Höhe über der A7 ausgeharrt.

Sie wollten damit auf die aus ihrer Sicht erforderliche Verkehrswende aufmerksam machen. Die Autobahn musste wegen der Aktion in beide Richtungen für rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden.