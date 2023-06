﻿Land alarmiert: Eltern schicken Kinder nicht zur Schule

Spitzenforschung und Push für die Wirtschaft

2019 kam die Christian-Albrechts-Universität in die letzte Runde, doch die Krönung blieb aus. Bei der Bewerbung um den Status als Exzellenz-Universität ging die Kieler Hochschule leer aus. Für 2026 wirft die CAU ihren Hut erneut in den Ring. Die ersten Schritte wurden auf den Weg gebracht. So ist der aktuelle Stand.