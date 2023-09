Empörung über Thüringer CDU - auch in der eigenen Partei

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich nach der Abstimmung der Thüringer Christdemokraten mit der AfD deutlich von dem CDU-Landesverband distanziert. „Die Haltung der CDU Schleswig-Holstein ist klar: Ein wie auch immer geartetes Zusammenwirken mit der AfD ist ausgeschlossen“, sagte Günther dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das gilt auch für eigene Initiativen, die absehbar nur mithilfe dieser Partei Aussicht auf Erfolg haben.“

Günther pocht auf eine konsequente Haltung der CDU. „Die zunehmende Radikalisierung der AfD erfordert eine noch konsequentere Haltung gerade einer konservativen Partei. Ein Vorgehen wie aktuell in Thüringen widerspricht dieser Haltung.“ Das bedeute aber nicht, als CDU die eigene Position hinten anzustellen, fügte er hinzu und betonte: „auch dann nicht, wenn andere Parteien aus dem demokratischen Spektrum Initiativen starten, die nicht unserer Position entsprechen“.

„Das war ebenfalls ein schwerer Fehler“

Die Minderheitenregierung in Thüringen habe es versäumt, eine Mehrheit der demokratischen Mitte mit der CDU zu organisieren. „Das war ebenfalls ein schwerer Fehler“, kritisierte der Regierungschef. „Wir Demokraten haben eine gemeinsame Verantwortung, der AfD entgegenzutreten. Das erfordert eine CDU mit einer unverrückbaren Haltung: Es gibt mit unseren Stimmen keine Mehrheit, die auf die Stimmen der AfD angewiesen ist.“ Günther plädierte dafür, „dass wir in Deutschland mit dem Fingerzeigen unter Demokraten aufhören, sondern uns alle an einen Tisch setzen, um zu einer Haltung zu kommen, die dieser Verantwortung gerecht wird“.

Die CDU hatte am Donnerstag mithilfe der AfD Steuersenkungen in Thüringen beschlossen. Die AfD in Thüringen, deren Vorsitzender Björn Höcke ist, wird vom Landesverfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Der Entwurf für die Senkung der Grunderwerbsteuer wurde auch von der FDP und von Fraktionslosen im Thüringer Landtag unterstützt. Damit setzte sich die Opposition gegen die Minderheitenregierung aus Linken, SPD und Grünen durch. Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt hatte das Vorgehen unter anderem damit erklärt, dass man wichtige Entscheidungen nicht davon abhängig machen könne, ob „die Falschen“ zustimmten. Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) hingegen sprach vor der Abstimmung von einem „Pakt mit dem Teufel“, wie er dem RND sagte.

Allerdings verteidigte Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, das Vorgehen ihrer Parteikollegen und nahm damit eine andere Position als Günther ein. Es sei „fast schon infam“, der CDU zu unterstellen, eine Nähe zur AfD zeigen oder gar deren Normalisierung zu betreiben, sagte sie am Freitag im Deutschlandfunk. Sie betonte aber auch, dass das alles „sehr unglücklich“ gelaufen sei und kritisierte die Minderheitenregierung für die aus ihrer Sicht mangelnde Kompromissbereitschaft.

„Gefährlicher Beitrag zur Normalisierung von Rechtsextremen“

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faser schaltete sich ein. Die CDU habe einen „irrlichternden Umgang mit der AfD“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „Die CDU reißt die Brandmauer nach rechts außen immer weiter ein“, warnte sie. Der gemeinsame Beschluss mit der von Thüringer AfD „ein gefährlicher Beitrag zur Normalisierung von Rechtsextremen“.

Kritik kam auch von CDU-Politikerin Elisabeth Winkelmeier-Becker. Die Bundestagsabgeordnete schrieb auf X (früher Twitter), sie sei „enttäuscht und entsetzt“ über die Abstimmung. Brandenburgs CDU-Landes- und Fraktionschef Jan Redmann wies die Kritik an der CDU allerdings zurück. „Die Aufregung von links zu Thüringen ist ziemlich scheinheilig“, schrieb Redmann am Donnerstag auf X. Schließlich habe die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen die Kommunalordnung auch nur mit AfD-Stimmen ändern können, meinte er. „Die Senkung der Grunderwerbsteuer ist CDU pur, daran ändert sich nichts durch Zustimmung anderer.“

