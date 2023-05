﻿Absturz in Hohn: Warum verlor der Learjet beim Start an Geschwindigkeit?

Kiel. Der Tag nach dem Absturz eines Learjets am Fliegerhorst Hohn steht im Zeichen der Spurensicherung. Das fast völlig zerstörte Wrack der am Montag beim Start abgestürzten Maschine wurde von Ermittlern untersucht. Erste Teile der Turbinen kamen zur weiteren Untersuchung in ein Zelt. Im Fokus der Ermittlungen stehen die beiden Triebwerke des Flugzeugs vom Typ Learjet 35A.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Abheben hatte sich das Flugzeug in eine Rechtskurve gedreht. Dabei wurde es laut der Aufzeichnungen der Transponderdaten plötzlich langsamer und verlor wieder an Höhe. Warum das geschah, ist jetzt eine der Hauptfragen der Ermittler.

Mögliche Ursache könnte neben einem Schaden an einem der Triebwerke auch Vogelschlag gewesen sein. Hohn und Jagel liegen mitten in der Flugbahn von Zugvögeln. Wenn im Moment des Starts ein Vogel von der Größe einer Gans in eine der beiden Turbinen gerät, ist eine Explosion mit Leistungsverlust nicht zu vermeiden.

Crew hatte keine Chance zu reagieren

Für die zweiköpfige Besatzung war der Leistungsverlust fatal. Sie hatte keine Chance und kam beim Aufprall ums Leben. Der etwa acht Tonnen schwere Jet krachte gegen einen Erdwall am nordwestlichen Rand des Flugplatzes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach den letzten Daten aus den Tracking-Programmen für Luftfahrzeuge hatte der Jet noch eine Höhe von 775 Fuß erreicht, was etwa 236 Metern entspricht. Das war um 12.47 Uhr und 54 Sekunden.

Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf ein konstruktives Problem mit Maschinen dieses Typs. Deshalb wurde von den Flugsicherheits-Behörden auch kein Flugverbot für diesen Flugzeugtyp verhängt.

In Hohn ruht der Flugbetrieb

In Niedersachsen hob am Dienstag bereits wieder ein Learjet des Typs 35A für die GFD, einer Tochtergesellschaft von Airbus Defence, ab und flog routinemäßige Aufgaben für die Bundeswehr im Bereich Wunstorf. Die Maschinen in Hohn bleiben aber noch am Boden.

Der dort verunglückte Learjet gehört zum Typ 35A. Die Maschine mit der Seriennummer 35-676 wurde laut Bauliste von 1993 für die amerikanische Ölbohrfirma Apache Corporation in Texas gebaut. 2016 kaufte die GFD die Maschine dann von einer Firma im US-Bundesstaat Wisconsin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Flugzeugtyp Learjet 35 wurde von der gleichnamigen Firma von 1975 bis 1994 in Wichita im Bundesstaat Kansas gebaut. 675 Maschinen des Typs wurden ausgeliefert. Diese zweistrahligen Flugzeuge fliegen in Deutschland auch als Privatjets oder für Krankentransporte der DRF-Luftrettung.

Unglücksjet sollte Fluglotsen ausbilden

Die Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD) in Hohn hatte 15 dieser Maschinen in ihrer Flotte. Die Airbus-Tochter ist überwiegend Dienstleister für militärische Aufgaben. Sie werden für Abfangübungen der Luftwaffe genauso genutzt wie für die Ausbildung der militärischen Fluglotsen.

Genau so eine Mission hatte der Unglücksjet am Montag. Die Maschine war am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr bereits einmal gestartet und hatte danach mehrere Anflüge auf den Flughafen Hohn absolviert. Nach einer kurzen Pause sollte der Jet gegen 12.45 Uhr wieder starten.

Im Januar verlor ein Jet Triebwerksteile

Für die GFD ist es der zweite Luftunfall mit einem Triebwerk. Am 16. Januar war bei einem Learjet nach dem Start das Backbord-Triebwerk explodiert. Das Unglück ereignete sich jedoch in größerer Höhe, als das Flugzeug bereits eine stabile Fluglage hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damals gingen die Triebswerkteile nach Angaben der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) im Bereich von Osterrönfeld und Schülldorf nieder. Die Crew konnte den Jet damals aber mit dem verbliebenen Triebwerk sicher landen.

Lesen Sie auch

Die Maschinen der GFD befinden sich auch im Einsatzplan für das Großmanöver Air Defender 2023 der Luftwaffe. Dort werden die Jets für die Zieldarstellung genutzt. Wie die Luftwaffe auf Anfrage mitteilt, wird der Unfall in Hohn keine Auswirkungen auf den Start der Übung am 12. Juni haben.

KN