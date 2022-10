Achtung, Baustelle! Neuer Service auf KN-online

So kommen Sie gut durch Stadt und Land: Als neuen Service gibt es auf KN-online ab sofort einen Überblick über die aktuellen Baustellen. Und so kommen Sie etwas besser durch den Winter: Der Bund will noch in diesem Jahr eine Monatsrechnung fürs Gas übernehmen. Einzelheiten erfahren Sie in der Post aus dem Newsroom.

Was kann man dem Bürger Gutes tun, wenn man 200 Milliarden Euro zur Verfügung hat? Die Expertenkommission Gas und Wärme hat darauf eine erste Antwort gefunden und der Bundesregierung eine Einmalzahlung für Gas- und Fernwärmekunden für Dezember vorgeschlagen. Im zweiten Schritt soll dann tatsächlich eine Art Preisbremse greifen. Nach den Vorstellungen der Experten würde dann von März 2023 bis mindestens Ende April 2024 eine Grundmenge an Gas für einen festen Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde abgegeben werden. Wer mehr verbraucht, müsste dann den deutlich höheren Marktpreis bezahlen. Trotz staatlicher Hilfe gäbe es also weiterhin einen sehr guten Grund, Energie zu sparen.

Zwei Tage nach dem Anschlag auf die Bahn wird noch immer fieberhaft nach den möglichen Tätern gesucht und über die Hintergründe spekuliert. Der Sabotageakt hatte am Wochenende weite Teile des Betriebs in Norddeutschland lahmgelegt. Mittlerweile ist klar, dass ganz gezielt zwei Lichtwellenleitungen gekappt wurden, die von zentraler Bedeutung sind - wer da seine Finger im Spiel hatte, muss also über internes Wissen verfügt haben und wusste genau, was er tut. Und es hört nicht auf mit beunruhigenden Nachrichten über Attacken auf wichtige Infrastrukturleitungen. Auch der Blackout auf der dänischen Insel Bornholm gehört dazu.

Über Baustellen kann man durchaus geteilter Meinung sein. Zunächst einmal ist es ja grundsätzlich zu begrüßen, wenn Straßen und Wege erneuert, Straßenführungen und Kreuzungsbereiche verbessert werden. Wer allerdings mit dem Auto oder dem Rad wegen einer gesperrten Straße plötzlich nicht mehr weiterkommt oder im Stau steht, dürfte das etwas anders sehen. Damit Sie künftig gut informiert ans Ziel kommen, haben wir einen neuen Service eingerichtet und liefern einen tagesaktuellen Überblick über die wichtigsten Baustellen. Also: Erst lesen, dann starten.

