﻿Autofahrer standen in Schleswig-Holstein 7793 Stunden im Stau

Der Verkehr auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein stockte im vergangenen Jahr mit 7793 Stunden länger als noch 2021. Trotzdem gab es laut ADAC deutlich weniger Staus als noch in der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Kiel. Autofahrerinnen und Autofahrer standen im vergangenen Jahr auf Schleswig-Holsteins Autobahnen 7793 Stunden im Stau. Das teilte der ADAC am Donnerstag mit. Damit mussten Autofahrer zwar mehr Wartezeit in Kauf nehmen als 2021, die Probleme mit stockendem Verkehr haben aber noch nicht wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht.

In Schleswig-Holstein staute sich der Verkehr auf den Autobahnen über das Jahr 2022 auf 14 137 Kilometer Länge. Auch wenn das im Vergleich der Bundesländer noch moderate Zahlen seien, strapazierten die unfreiwilligen Wartezeiten reichlich die Nerven der Verkehrsteilnehmer und bedeuten Belastungen für Wirtschaft und Umwelt, heißt es vom ADAC.

Wo sind Stau-Schwerpunkte in Schleswig-Holstein?

Wie in den Vorjahren waren die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg die am meisten von Stau belasteten Bundesländer. Allein auf Nordrhein-Westfalen entfielen rund 31 Prozent der bundesweit 333 000 Staustunden.

Am heftigsten traf es im Norden Reisende am 13. und 14. August auf der A 1 zwischen Neustadt und Pelzerhaken in Richtung Fehmarn. Über 13 Stunden lang ging es dort nur im Schneckentempo vorwärts, der Stau zog sich auf 13 Kilometer. Ebenfalls viel Geduld brauchten Menschen, die am 23. Juli auf der A 7 nach Dänemark unterwegs waren, zwischen Schleswig-Schuby und dem Grenzübergang staute sich damals der Verkehr über 12 Stunden auf 17 Kilometern. Der Abschnitt sei in den Sommerferien mehrfach betroffen gewesen, weil an der Grenze verstärkt kontrolliert wurde.

Häufiger zu Wartezeiten kam es dem ADAC zufolge zudem auf der A 1 zwischen Oldenburg in Holstein und Pandsdorf, auf der A 7 zwischen Rendsburg und Neumünster Nord. Auf der A20 waren die Abschnitte zwischen Lüdersdorf und Lübeck in beide Richtungen stauanfällig. Weitere Stauschwerpunkte registrierte der Verkehrsclub auf der A 21 zwischen Bad Oldesloe und Bad Segeberg sowie auf der A 23 zwischen Halstenbek-Rellingen und Elmshorn sowie Tornesch und Hamburg-Eidelstedt.

2019 standen Autofahrer noch mehr als 11000 Stunden im Stau

2021 kam es in Schleswig-Holsteins noch zu einem Stillstand von nur 7518 Stunden im Verkehr, also 275 Stunden weniger als im vergangenen Jahr. Dafür zogen sich damals die Schlangen über längere Strecken – nämlich zusammengerechnet über 15 996 Kilometer. Die Lage vor der Pandemie war deutlich schlechter: 2019 verbrachten Autofahrerinnen und Autofahrer in Schleswig-Holstein noch ganze 11 811 Stunden in Staus, die sich auf 26 099 Kilometer summierten.

Auch bundesweit lag das Stauaufkommen laut ADAC im vergangenen Jahr deutlich unter dem Wert des letzten Vor-Corona-Jahres. Die Dauer aller registrierten Verkehrsstörungen auf deutschen Autobahnen betrug 333 000 Staustunden bei einer Gesamtlänge von 733 000 Kilometern.