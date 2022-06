ADAC-Prognose für SH: Viele Staus an Pfingsten – Hier wird es eng

Während das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn in aller Munde ist, prophezeit der ADAC für das Pfingstwochenende zahlreiche Staus auf den Autobahnen im Norden. Wer an Küsten oder auf Inseln reisen wolle, müsse lange Fahrtzeiten einkalkulieren. Auf diesen Straßen wird es an Pfingsten besonders eng.

Florian Sötje