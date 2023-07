Verkehr

ADAC rechnet mit zahlreichen Staus zu Ferienbeginn im Norden

Pünktlich zum Ferienbeginn in zahlreichen Bundesländern rollen die Autos wieder in Richtung Nord- und Ostsee. Auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern startet die schulfreie Zeit. Der ADAC empfiehlt ruhigere Alternativrouten zu benutzen.